Un roman de Kôtarô Isaka adapté au cinéma, avec Sandra Bullock et Brad Pitt

Super-production hollywoodienne en approche pour l'adaptation d'un roman de Kôtarô Isaka, paru en version originale en 2010 et pas encore traduit en français.

Sony a en effet acquis les droits d'adaptation du roman, et ne lésine pas sur les moyens, avec un casting trois étoiles : Sandra Bullock et Brad Pitt, donc, mais aussi Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka et Andrew Koji.

Bullet Train suivra cinq assassins professionnels, qui se retrouvent réunis dans un TGV japonais, pour réaliser que leurs missions sont très liées...

CINEMA: La Fièvre, d'Aude Lancelin, bientôt sur les écrans

Le film sera réalisé par David Leitch, derrière la caméra pour Deadpool 2 et Fast and Furious : Hobbs and Shaw, sur un scénario de Zak Olkewicz.

Pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie.

via Deadline

Photographie : Sandra Bullock, en 2013 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)