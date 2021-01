Japan Expo Sud décale son édition en 2022, du 18 au 20 février

Ce n’est pas porteur de bonnes nouvelles que nous entamons cette année 2021. L’édition 2020 avait été perturbée, mais nous avions réussi à la maintenir à force de ténacité et d’adaptations. Nous devons malheureusement nous résoudre à reporter la 12e Vague de Japan Expo Sud, qui ne se tiendra pas comme prévu du 5 au 7 Mars prochain. Nous visons un report de Japan Expo Sud du 18 au 20 février 2022. En effet, la situation sanitaire ne permet pas d’imaginer un festival de qualité dans une atmosphère saine et décontractée.

Nous sommes conscients que nous vous prévenons tardivement, mais nous avons pris le temps d’explorer toutes les pistes pour maintenir le festival. Nous avons cherché de nouvelles dates, de nouvelles formes d’organisation… aucune solution ne s’est révélée concluante. Ce report est vraiment notre option crève-cœur.

C’est une fois encore un coup dur pour Japan Expo. En effet, nos seuls revenus sont ceux générés par la vente des tickets que vous achetez et des stands. Nous avons deux rendez-vous par an, et ils ont beaucoup souffert l’année dernière, notamment avec le report de Japan Expo Paris.

Nous savons que nous pouvons compter sur vous, aujourd’hui et demain, pour soutenir Japan Expo Sud et nous permettre de passer la tempête Covid19.

Nous reportons automatiquement les billets de l’édition 2021 à 2022. Cependant, si vous désirez vous faire rembourser, nous allons envoyer rapidement un mail à tous les détenteurs de billets pour expliquer la marche à suivre.

Nous sommes tous très frustrés de ne pas pouvoir nous réunir. La pandémie nous touche au plus profond de notre passion. Gestes barrières, masques, vaccins… les solutions sont là et les espoirs d’une fin de crise se font plus forts. Et ce ne sera que pour mieux se retrouver en 2022 et être encore plus contents de fêter la culture japonaise ensemble.

Et si vous ne tenez plus, nous vous donnons aussi rendez-vous à Japan Expo Paris, pour le 21e Impact, du 15 au 18 juillet 2021, à Paris-Nord Villepinte.

Nous vous tiendrons bien entendu au courant de toutes les nouvelles concernant Japan Expo Sud dans les semaines et les mois à venir. En attendant, profitez de ce temps pour préparer des costumes encore plus fous, et surtout, prenez soin de vous !

Sandrine, Jean-François et Thomas, fondateurs du festival, et toute la Team Japan Expo Sud.