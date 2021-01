Prix des livres : avertissement sans frais des libraires belges aux groupes français

« Nous sommes très heureux d’être enfin arrivés à la date tant attendue de la fin de la tabelle (uniquement sur les nouveautés), mais nous regrettons vivement que Dilibel ait pris position pour maintenir ce différentiel de prix entre la France et la Belgique. Nous étions pourtant ouverts à la discussion pour trouver un moyen de dépasser cette barrière TVA », nous indique le Syndicat des Libraires francophones de Belgique.

BELGIQUE: quel prix pour les livres ?

« Il n’est pas indiqué, dans le décret belge, que le prix unique doit être le prix France, mais il est dans la logique de nos deux marchés que cela se passe comme cela. D’ailleurs dans les faits, quand précédemment Dilibel détabellisait un titre à la demande de ses éditeurs, le prix de référence devenait le prix de vente TTC France…. »

Le SLFB signe un texte pour mettre, charitablement, en garde contre toute dérive :

2021 — Tabelle or not tabelle ?

Depuis début janvier, plusieurs articles de presse annoncent 2021 comme une année importante pour le livre et les lecteurs en Belgique francophone. Une année où nous ne connaîtrions plus cette différence de prix du livre entre la France et la Belgique, une année où tombe la tabelle (« surcoût » imposé par certains distributeurs sur le prix d’un livre français en Belgique).

En tant que libraires indépendants, nous ne pouvons que nous en réjouir ! « Même livre, même prix », c’est ce que nous prônons depuis de nombreuses années !

Malheureusement les choses ne sont pas si simples... Outre le fait que la disparition de cette tabelle ne concerne que les nouveautés sorties en 2021, le groupe Hachette, par l’intermédiaire de sa centrale de distribution en Belgique-Dilibel, a décidé de conserver une différence qui sera celle du différentiel TVA (6 % en Belgique, 5,5 % en France). Concrètement cela donne : Le dernier livre d’Amélie Nothomb paru en livre de poche, Soif 6,75 € en Belgique au lieu de 6,70 € en France. Le livre de Bernard Pivot ...Mais la vie continue : 20 € en Belgique au lieu de 19,90 € en France.

Une différence ridicule qui nécessitera un sur-étiquetage de chaque livre.

Pas de quoi fouetter un chat nous direz-vous ! Et pourtant symboliquement quelle déception, quelle incompréhension pour le grand public et quelle complexité pour le marché du livre... D’autant que Hachette est le seul groupe parmi ceux présents en Belgique à appliquer ce différentiel… Nous remercions d’ailleurs Interforum et MDS d’avoir su prendre de la hauteur et comprendre les enjeux du monde du livre !

PRIX UNIQUE: enfin une loi pour protéger les libraires belges

En effet, notre marché du livre francophone est clairement lié au marché français, nos bibliothèques consultent des bases de données françaises et de plus en plus de clients repèrent les livres qu’ils veulent via des plateformes en ligne ou via les journaux français.

En termes de cohérence, de lisibilité et de transparence du prix du livre, on a connu mieux !

Les librairies indépendantes qui depuis des années se sont battues pour le prix unique (sur le net ou en magasin, c’est à l’éditeur de décider du prix de vente de son livre), ont été jusqu’à proposer à Dilibel de baisser leur remise pour vendre au même prix que leurs voisins français.

Du jamais vu dans le commerce (dixit Dilibel), c’est dire l’importance du sujet pour les libraires. Cette proposition ayant été refusée, aucune autre solution n’ayant été proposée, les libraires membres du CA du SLFB ont décidé de ne plus recevoir les représentants du groupe et de commander un minimum de nouveautés jusqu’à nouvel ordre.

Nous souhaitons vendre au prix français et donc être facturés comme tel ! Si pour être entendus, nous devons privilégier les éditeurs des groupes concurrents, nous le ferons ! Ce n’est pas de gaité de coeur, mais cela nous semble un combat indispensable.

Les co-présidents du SLFB : Catherine Mangez-Librairie Papyrus, Yves Limauge-Librairie A Livre Ouvert

Le conseil d’administration du SLFB : Ariane Herman-Librairie Tulitu, Brigitte de Meeûs-Librairie Tropismes, Eva Delbecq-Librairie Au P’tit Prince, Virginie Bouchonville-Librairie DUC, Bernard Rummens-Librairie UOPC, Bernard Saintes-Librairie l’Ecrivain public, Olivier Verschuren-Librairie Livre aux trésors, Philippe Goffe-Librel, Régis Dekourt-Librairie Point-virgule,