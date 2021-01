Relire le monde : quatre nuits de la lecture, partout en France

Au programme, autour du thème de la 5e édition « Relire le monde », ce seront 4 jours de festivités concoctés, dans le respect des règles sanitaires, par des bibliothèques, des librairies ou des établissements scolaires. Sont prévus notamment des lectures théâtrales ou musicales en petit comité, des rencontres intimistes avec des auteurs, des escape games littéraires en petit groupe et autres activités ludiques autour du livre.

Tout au long des 4 nuits de la manifestation, de nombreuses animations digitales seront organisées par des lieux aussi divers que des musées, des théâtres ou des hôtels littéraires. Tout le détail de la programmation est en ligne ici.

Pour l’occasion, des lieux aussi variées que des bibliothèques, des librairies, des musées, des salles de spectacle, des établissements scolaires et universitaires, des maisons de retraite ou des centres pénitentiaires… se mobilisent, partout en France et dans une vingtaine de pays dans le monde, pour proposer, en digital ou in situ, et en adéquation avec le contexte sanitaire, des rencontres avec des auteurs portant haut la littérature et des animations mettant en valeur la lecture sous toutes ses formes.

Pour enrichir le volet numérique de la programmation des Nuits de la lecture, le ministère de la Culture a, par ailleurs, développé un quiz inédit autour du livre et de la lecture en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France — Gallica, le service de questions-réponses en ligne Eurêkoi piloté par la Bibliothèque publique d’information et le Centre national du livre.

Appelé « Questions pour un lecteur », il est accessible depuis ce matin à cette adresse et permettra au grand public, grâce à deux niveaux de difficulté (apprenti et expert), de tester ses connaissances de manière ludique en naviguant parmi cinq thèmes : « Le neuvième art » à l’occasion de l’Année nationale de la bande dessinée, « La nuit », « La ville », « Littérature et autres arts » et « Autour du monde ».