Ben Affleck réalisera l'adaptation de la saga Gardiens des cités perdues

Ben Affleck se chargera lui-même de l'adaptation du livre en scénario, avec Kate Gritmon, auteure chez Disney, pour l'épauler. Le long-métrage sera en effet produit par la multinationale du divertissement, aux côtés de Pearl Street, la propre société de production d'Affleck.

Le résumé de l'éditeur pour Gardiens des cités perdues, tome 1 :

Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde : depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté douze ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède : pourquoi l'a-t-on cachée si longtemps dans le monde des humains ?

Paru en 2012 en version originale sous le titre Keeper of the Lost Cities, le premier livre de la saga homonyme, Gardiens des cités perdues, a été publié en France par Lumen en 2014 dans une traduction de Mathilde Tamae-Bouhon. La saga compte pour le moment 8 tomes, ainsi qu'un tome 8,5, Le Livre des secrets, paru en 2020 chez Lumen, cotraduit par Laureline Chaplain et Mathilde Tamae-Bouhon.

La dernière réalisation de Ben Affleck remonte à 2016, avec Live by Night, et c'est la première fois qu'il signera un film pour un plus jeune public.

Détail amusant, Affleck a commencé derrière la caméra à l'occasion d'un court-métrage titré I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney, en 1993...

via Deadline

Photographie : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0