Hélène Gaudy : une écriture, un abri

Partons du dernier livre paru en août 2019 chez Actes Sud pour dessiner une brève tentative de portrait d’Hélène Gaudy et de son univers romanesque. Un monde sans rivage est l’histoire vraie d’une expédition au pôle Nord en 1897 qui a mal tourné. Partis en ballon, trois explorateurs suédois vont bien vite se heurter à la dureté de leur environnement et à la légèreté avec laquelle ils s’étaient préparés. N’avaient-ils pas levé le camp en chaussures de ville et autres complets-vestons ?

REPORTAGE: Hélène Gaudry et Rabelais, plongée dans l'histoire

Ce n’est qu’en 1930, après une fonte des glaces, que l’on retrouvera la trace de ces aventuriers en herbe : les corps et des restes de l’expédition sur l’archipel norvégien du Svalbard, dans l’océan Arctique.

Mais surtout, parmi les décombres, seront exhumés des rouleaux de pellicules qui ont difficilement survécu au froid : il n’a su alors qu’à développer ces photographies... Sur la base de ces clichés miraculeusement révélés, Hélène Gaudy va construire son récit. Avec tout son talent de romancière, elle s’immisce dans les silences, dans les blancs de l’histoire, de la mémoire — mémoire des lieux et des personnages, mémoire des images — pour nous restituer ce qu’ont pu être ces vies, leur devenir.

Dans les blancs de l’histoire et de la mémoire

Dans la manière de travailler, Hélène Gaudy se rapproche de l’immense écrivain allemand W.G. Sebald, mort en 2001. En tous les cas, nous pressentons en elle le même type de questionnement. Une interrogation sur des lieux de mémoire, imaginés ou réels, fantasmés ou apprivoisés. C’est surtout une réflexion sur la présence humaine, notre présence en ces lieux, ce rapport bien souvent paradoxal que nous entretenons avec l’espace, la nature, notre environnement. L’exemple de cette expédition au pôle Nord en est l’illustration.

Mais qu’allaient-ils donc faire dans cette galère ? N’y avait-il pas déjà toute la démesure et la vanité humaines dans cette tentative de conquête ? Ou est-ce tout simplement notre besoin d’élargir l’horizon, de gagner notre liberté et de satisfaire notre incommensurable besoin d’aventure ? Hélène Gaudy nous les rend si présents, si humains, si bouleversants, ces trois hommes ordinaires. Sans doute pour mieux montrer le paradoxe de la situation.

Quoi qu’il en soit, nous nous reconnaissons en eux. Cette quête éperdue d’harmonie, de nature, cette présence vitale au monde nous sont familières. Mais Hélène Gaudy, dans l’illustration de nos contradictions, n’assène pas, ne dénonce pas. Elle nous donne à voir, nous enjoint à mieux nous regarder, à mieux réfléchir, à mieux nous réfléchir, collectivement et individuellement. À chacun de chercher et trouver ses réponses.

Dans Névés, son texte court qui vous est offert, l’écrivaine franchit un palier, elle questionne plus frontalement notre responsabilité ou du moins notre prise de conscience : construire ou détruite, dit-elle. En tout cas, c’est la lecture que j’en fais. La subtilité des textes, leur sensibilité, la place immense laissée aux lenteurs m’oblige à dire qu’il peut en être autrement. À chacun sa lecture, en somme... C’est sans doute la preuve que nous sommes en présence d’une autrice importante et certainement encore en devenir. Lisez Névés. Faites-vous votre propre opinion. Et nous en reparlerons.

Jean-Marc Brunier, Le Cadran lunaire (Mâcon)

Un texte, une langue

Dans Névés, que l’autrice propose à Initiales, tout y est de la langue d’Hélène Gaudy : les textures, les lumières, les paysages, les mains qui frôlent les matières, les yeux pénétrés de lumière. Il y a, en plus de ce qui construit d’ordinaire son monde narratif et fictionnel, un suspense qui court sur l’ensemble de ce bref et poétique récit. Comme une tension venue là, au creux de la langue, pour nous confronter à nos peurs, aux disparitions : nos souvenirs et les paysages de notre enfance...

La langue d’Hélène Gaudy se fait ici plus sèche et à la fois plus obsédante, plus à vif que la mélancolie qui parcourait son précédent ouvrage, Un monde sans rivage. Il y a plus de colère ici, plus de confrontations aux peurs irascibles qui se nichent en chacun de nous, le froid, la nuit, la solitude...

Il y a la grande force évocatrice de l’autrice, une forme de perfection poétique qui est pour moi un refuge, un lieu où me sentir apaisée, complétée.

Certain·e·s écrivains sont les piliers de notre rapport à la littérature. Quand nous tutoyons, très tôt, une œuvre en émergence, nous, libraires, avons la chance d’accompagner ce travail, de le porter et, avec lui, grandir. C’est le fruit de ce compagnonnage avec le travail d’Hélène Gaudy. Comme une évidence. Son écriture est à la fois en moi et comme une partie de moi, sa poésie me touche et m’aide à rester dans le monde, au creux des lieux, des paysages, au creux de la beauté des phrases. Elle nourrit, chaque jour, mon enthousiasme à transmettre le travail des autres.

Charlotte Desmousseaux, La Vie devant soi (Nantes)

