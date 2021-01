Piazza Dante, #Festivalinrete : nouvelle initiative pour les 700 ans de la mort de Dante

Voici la nouvelle initiative organisée dans le cadre des célébrations du 700e anniversaire de la mort de Dante : 41 festivals culturels italiens se sont réunis et ont donné vie au projet Piazza Dante #Festivalinrete. Soutenus par le Comité national pour les célébrations de Dante créé par le Mibact (ministère de la Culture), les festivals, qui depuis des années jouent un rôle fondamental dans la vie culturelle italienne, ont élaboré un modèle de partage et de « réseau » qui fait converger les idées et les particularités individuelles dans un projet commun.

2020-2021: un Dante européen

Du nord au sud dans un voyage géographique et culturel à travers les régions italiennes, dès les grandes villes jusqu’aux petits villages, l’initiative témoignera de l’amour de l’Italie pour l’œuvre extraordinaire du Sommo Poeta avec plusieurs rencontres et événements, qui seront également disponibles sur internet. En effet sur le site de Piazza Dante #Festivalinrete sera possible accéder aux contenus multimédias élaborés pendant les festivals (vidéos, interviews d’auteurs, écrits inédits…).

Une offre diversifiée, de la littérature aux sciences

Les différents festivals (littéraires, de poésie, de non-fiction, de journalisme ou bien scientifiques…) proposeront dans le cadre de leur programme 2021 une ou plusieurs manifestations consacrées à Dante, conçues et modulées selon leur vocation. Un comité de rédaction et de coordination tiendra les fils des tous ces événements : ce sera l’instrument pour valoriser au maximum l’ensemble des initiatives, en assurer la cohérence et en exalter la diffusion sur le territoire italien.

A partir de la fin janvier avec le Festival des sciences à Vasto (dans la partie sud de la côte des Abruzzes) jusqu’en novembre avec BookCity à Milan, Piazza Dante #Festivalinrete verra la participation d’écrivains, de scientifiques, d’intellectuels, d’universitaires, d’artistes, de musiciens qui discuteront et réfléchiront sur les thèmes principaux de l’œuvre et de la figure de Dante.

HOMMAGE: Ravenne, ville où mourut le poète Dante

Pour suivre les actualités et les initiatives, vous pourrez retrouver Piazza Dante #Festivalinrete sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter.

crédit photo photographymontreal Domaine public