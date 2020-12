Encadrer les fanarts et fanfictions : l'éditeur d'Evangelion pose ses règles

Ayant quitté Gainax en mai 2006 (studio qu’il avait cofondé), Hideaki Anno fonda son propre studio, Khara, qui travaillerait à la tétralogie Rebuild of Evangelion. Nouvelle identité, nouvelle approche, et surtout, faire table rase du passé — quoique pas tout à fait. Or, dès 2007, fut produit le premier film à explorer l’univers Eva, mais avec des approches nuancées, voire différentes.

EVANGELION: beaucoup, beaucoup d'alcool

Durant quelques 25 années, les dessinateurs apprentis, de même que les confirmés, ont puisé dans la richesse de cette terre dévastée par les Anges, pour créer d’autres variations : c’est tout le principe du fanart ou fanfiction qui s’exprime ici. Les aficionados prennent le clavier et/ou la palette graphique, et redonnent vie à leurs personnages favoris.

Mais le studio Khara aimerait mettre un peu d’ordre dans ce chaos créatif. Et de publier un guide donnant quelques consignes à « qui souhaite profiter de la création de fanart de la série Evangelion ». Il s’agit, pour la première fois, d’une tentative pour structurer la diffusion des œuvres découlant du fanfiction, mais également à destination des entreprises et/ou particuliers, qui envisageraient de commercialiser leurs propres œuvres.

Règles de vie en communauté sur la toile

Ainsi, Khara autorise officiellement quiconque à s’emparer du monde de Evangelion, à condition de ne pas en faire un usage commercial ni promotionnel pour une marque. En somme, un premier rappel à l’ordre concernant les droits de propriété intellectuelle : Evangelion appartient à Khara, le premier qui bouge une oreille, on lui envoie Asuka Langley Soryu…

Et huit autres recommandations suivent, pour détailler les usages — partages sur réseaux sociaux et respect des personnages : on ne diffuse pas des portraits nus de Rei, par exemple. De même, il est demandé aux fans de ne pas trahir l’œuvre originelle, donc de respecter les créateurs.

De la sorte, se servir des personnages, des Evas ou de l’univers pour promouvoir des idées religieuses, politiques, ou encore inciter à la haine, verser dans la pornographie et ainsi de suite, n’est pas accepté.

Chose intéressante : l’usage des images officielles est pleinement autorisé, dès lors qu’il intervient pour la création de références directes à la série, avec l’adjonction de citations, par exemple. De fait, pas de vidéo, de musique ni d’effets sonores pour accompagner les créations.

Khara va plus loin, en listant les plateformes sur lesquelles des contenus liés à Evangelion, créés par des fans, peuvent être produits et diffusés. Mais là encore, quelques nuances : on peut envoyer sur YouTube ses créations, mais à condition que sa chaine ne soit pas centrée strictement sur le monde Eva. Et de même, pas de commercialisation des vidéos.

Et de toute manière, le studio se réserve le droit d’intervenir pour demander que l’activité de fanart s’arrête, s’il estime qu’elle enfreint les règles sus-citées.

Le studio conclut enfin : « Actuellement, nous envisageons également des règles concernant la vente et la commercialisation de fan art. Veuillez attendre nos prochaines communications. »

En France, le manga Evangelion est publié chez Glenat, traduit par Satoko Fujimoto et Anthony Prezman. L’éditeur n’a pas encore fait état de consignes similaires à celles dictées par Khara, ni d’ailleurs répercuté le message du studio.

crédit illustrations © Gainax