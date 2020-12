L’Europe dévoile son nouveau plan antipiratage

Testé positif au Covid, le président français choisit ses mots avec plus encore de mesure et de soin. Emmanuel Macron, en quarantaine forcée après avoir appris qu’il était touché par le coronavirus, joue la communication transparente. Et toujours avec des mots plus choisis. Les causes de sa contamination restent floues — autant que les conséquences — mais le vocabulaire toujours précis.