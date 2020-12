Droit d'auteur : le streaming devient un crime aux Etats-Unis

Lundi dernier, le Congrès américain présentait son plan de relance pour faire face au virus. Parmi les 5000 pages de projets de loi destinés à venir en aide aux ménages touchés par les conséquences de la pandémie, se trouvaient également de nouvelles mesures pour lutter contre le streaming illégal.

Porté par le sénateur Rebublicain Thom Tillis, le Protecting Lawful Streaming Act vise les services de streaming à grande échelle qui proposent au public des œuvres protégées par les droits d’auteur à des fins lucratives.

« Le passage à la diffusion en continu de contenu en ligne a conduit les services de streaming criminel à distribuer illégalement des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce qui coûte à l’économie américaine près de 30 milliards de dollars chaque année et décourage la production de contenu créatif dont les Américains sont friands », a déclaré Tillis dans un communiqué.

Le projet de loi permet d’engager des poursuites pénales contre des sites proposant par exemple des retransmissions illégales de match sportif, qui échappaient jusque là à la justice. Le texte prévoit des sanctions fédérales allant jusqu’à 10 années de prison. Ces mesures mettent au même niveau les services de streaming avec les offres de téléchargements illégaux ou la vente d'exemplaires physiques de contenu protégé.

Le sénateur a cependant insisté sur sa volonté de s’attaquer directement à la source des réseaux et non à incriminer les utilisateurs des sites.

La présidente de l’Association of American Publishers (AAP), Maria A. Pallante, a salué cette proposition : « Le piratage est un défi perpétuel qui affecte tous les types de travaux créatifs : il ne se produit pas par accident et il inflige de graves dommages économiques aux intérêts légitimes des titulaires de droits d’auteur et aux marchés légaux des œuvres créatives. Nous applaudissons cet amendement majeur de modernisation, qui donne aux procureurs les outils et la liberté d'action nécessaires pour lutter contre le piratage à l’ère numérique, y compris le fait de pouvoir criminaliser certaines actions. »

Une adoption controversée

Le texte reste cependant discuté, notamment en raison des conditions du vote ayant eu lieu lundi dernier. En effet, comme le rappelle Engadget, le projet de loi n’a en réalité été que très peu lu par les membres du Congrès, les 5000 pages du plan de relance contre le coronavirus dissimulant quelque peu le texte.

Le projet de loi n’ayant pas non plus été étudié en profondeur, son impact n’est pas encore clair. De la même façon, l'adoption du CASE Act pour les litiges autour du copyright pose question et soulève des inquiétudes concernant des abus potentiels.

Cependant, rien n’est encore joué : si le Protecting Lawful Streaming Act a effectivement été voté par le Congrès, il doit encore passer par le bureau du président. Une ultime étape qui risque de s’avérer plus difficile à franchir que prévu : Donald Trump vient en effet de rejeter ce matin le fameux plan de relance du Congrès.

Via Media Player News

Crédit photo : US Capitol - CC BY-SA 3.0