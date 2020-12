Le film policier, du livre au cinéma : Les rivières pourpres

Roberto Aguirre-Sacasa a fait les affaires Warner Bros. Television et Archie Comics avec le développement de Riverdale et de nombreuses séries dérivées, et il ne s'arrêtera pas là. L'auteur et scénariste a signé un accord avec la Warner, et deux séries sont désormais annoncées : The Shelley Society, centrée sur l'auteure de Frankenstein, Mary Shelley, et The Brides, qui imagine les épouses de Dracula.