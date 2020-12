Les dix meilleures ventes de livres, et les auteurs de l'année 2020

D’après les données de GfK en semaine 51, les dix livres les plus vendus de cette année — sur les nouveautés parues en 2020, montrent un certain éclectisme. Ou pourraient, du moins.

Et les trois plus gros vendeurs sont (pour le moment)

Joël Dicker devient l’auteur le plus vendu de l’année passée, avec près de 479.398 exemplaires vendus – L’énigme de la chambre 622, sorti en juin dernier, prend la première place du classement. (Ed. De Fallois)

Il est suivi, sans trop de surprise, par Guillaume Musso, qui place La vie secrète des écrivains en deuxième position du classement des meilleurs vendeurs et en poche – vive le zeugma. Son livre cumule 475.458 exemplaires écoulés sur l’année 2020 (Ed. Livre de poche). Les deux hommes restent dans un mouchoir de poche, de toute évidence.

Vient ensuite le tome 1 de Fait maison, la collection de Cyril Lignac — qui a publié les tomes 2 et 3 cette même année. Le premier opus a réalisé 401.991 ventes, contre 250.661 pour le deuxième et 98.907 exemplaires pour le 3e volume. Ce qui consolide plus encore la place du cuisinier roi du gourmand, du croquant et du craquant en bonne position sur le top 3, en cumulé. (Ed. La Martinière)

Sauf que Musso place également La vie est un roman dans ce classement : 383.225 ventes (Ed. Calmann-Lévy). Et là, boum, la machine de guerre de Hachette Livre nous la fait à l'Antiboise et la flamme bien moyenâgeuse, avec un cumulé de 858.683 exemplaires. Toutefois, Lignac n'a pas vraiment à rougir, puisqu'il affiche 751.559 exemplaires en quelques mois. En tout cas, d'Est en Ouest, le sud de la France est à l'honneur sur 2020.

Bien entendu, et comme il se doit, le prix Goncourt d’Hervé Le Tellier, L'anomalie, prend place dans le classement, avec plus de 342.000 exemplaires vendus. (Ed. Gallimard)

Pierre Lemaître, dont le coup de gueule en début 2020 restera mémorable, s'installe dans le top avec Miroir de nos peines, et affiche 272.350 exemplaires (chez Albin Michel, dernier tome de la trilogie Les Enfants du désastre). Le suit Michel Bussi, avec la version poche de J’ai dû rêver trop fort, et ses 272.350 titres. (Pocket)

La suite nous ramène en cuisine avec Cyril Lignac et son Fait maison T. 2 (chiffre donné plus haut). Enfin, pour clore le top 10, c’est Melissa Da Costa, Tout le bleu du ciel (244.853 ventes, Livre de poche), en poche également, et Aurélie Valognes, La cerise sur le gâteau (242.009 ventes, Livre de poche également).

Et pour compléter l'ensemble

Certes, Musso et Lignac trustent le haut des charts 2020, mais pour élargir un brin plus la liste, voici les cinq titres qui suivent les 10 premiers :

Jul et Achdé, Les aventures de Lucky Luke ; Un cow-boy dans le coton (241.298, Ed. Lucky Comics)

Barack Obama, Une Terre promise (221.281, Ed. Fayard ; trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard et adaptation de Patrick Tanguy)

Leila Slimani, Le pays des autres, T. 1 (218.675, chez Gallimard)

Marc Levy, à cette heure, reste à l’entrée du top 15, avec le poche de Ghost in love (216.765 exemplaires, chez Pocket).

Enfin, notons le livre inattendu, mais particulièrement bankable de la vidéaste et influenceuse, Lena Situations : Toujours plus : + = + a cumulé 204.498 exemplaires (Ed. Robert Laffont).

Les variations seront certainement marginales, dans ce classement, d’ici à la fin de l’année, puisque Noël est passé. Le classement sera donc représentatif de l’année 2020 — et nous ajusterons une fois les données consolidées de GfK communiquées.



photos : Joël Dicker © Jeremy Spierer ; Guillaume Musso © Emanuele Scorcelletti ; Cyril Lignac © Jeromme Galland / Editions La Martinière ; bibliothèque : ActuaLItté, CC BY SA 2.0