Un garçon nommé Noël, de Matt Haig, adapté au cinéma

Sacré casting pour un des films de Noël de l'année 2021, avec, à l'écran, Maggie Smith, Jim Broadbent, Kristen Wiig, Sally Hawkins, Toby Jones, Stephen Merchant, Michiel Huisman, Zoe Colletti et Henry Lawfull. Le scénario adapté du livre de Matt Haig est signé par Gil Kenan et Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again).

Le résumé de l'éditeur pour Un garçon nommé Noël :

La Véritable histoire (de Noël) d'un garçon au destin extraordinaire... Une histoire qui prouve qu'il faut croire en l'impossible. Par l'auteur de Humains ! Si vous êtes de ceux persuadés que certaines choses ne sont pas possibles, autant refermer ce livre tout de suite. Il n'est pas pour vous. Car ce livre est plein de choses impossibles. Vous êtes toujours là ? Bravo. (Les lutins seraient fiers de vous.) Alors, commençons...

[Premières pages] Un garçon nommé Noël - Matt Haig

Le film est coproduit par Blueprint Pictures, Netflix et StudioCanal, et sera distribué aux États-Unis par Netflix, et en France et au Royaume-Uni par StudioCanal.