Référé-liberté, manifestations : les professions du théâtre mobilisées

Un certain nombre d'organisations professionnelles de la culture appellent à des rassemblements, dans toute la France, pour protester contre la décision gouvernementale de reconduire la fermeture des lieux de culture jusqu'au 7 janvier 2021, au moins.

« La méthode surprend et n'est pas acceptable : aucune concertation comme le recommande le conseil scientifique lui-même, aucune prise en compte des protocoles sanitaires très stricts mis en place dans les lieux de spectacle et de cinéma, ou consacrés aux arts visuels, aucune prise en compte de la mobilisation et du travail des équipes artistiques et des lieux qui ont œuvré sans relâche pour être au rendez-vous », indique un communiqué unitaire cosigné par une quinzaine d'organisations des secteurs du cinéma, du théâtre, des musiques actuelles et de l'art vivant.

Ce 15 décembre, à 12 heures, plusieurs mobilisations sont prévues, notamment à Paris, Bordeaux, Lille, Nancy, Toulouse, Lyon ou encore Marseille. Une carte des rassemblements a été mise en ligne.

Parallèlement, la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, coordonne le dépôt d'une procédure référé-liberté devant le Conseil d'État afin de contester le prolongement de la fermeture des lieux de culture décidé par le gouvernement le jeudi 10 décembre 2020.

Difficile d'estimer les chances de cette procédure : si le Conseil d'État avait ordonné au gouvernement de revoir sa copie pour la limitation de l'accueil dans les lieux de culte à 30 personnes, il a validé plusieurs autres décisions gouvernementales relatives à la sécurité sanitaire et à la lutte contre la Covid.

Notamment celle concernant la fermeture au public des librairies, qui avait fait l'objet de plusieurs procédures « référé-liberté », au prétexte que cette décision allait à l'encontre de la liberté d'expression, entre autres.

Le « référé-liberté » porté par la SACD doit être déposé à 12h, ce 15 décembre.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0