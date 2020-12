Des textes inédits et inconnus éclairent la pensée de Ludwig Wittgenstein

Les documents auraient dû être publiés durant la Seconde Guerre mondiale — après avoir été posté par Ludwig Wittgenstein en octobre 1941. Mais au lieu de cela, ils sont restés cachés durant près de 80 ans. Et désormais redécouverts, ils font l’objet d’une parution par Springer, outre-Manche.

S’il existe de nombreuses interprétations — parfois opposées, concurrentes ou déphasées — autour des textes de Wittgenstein, son travail a exercé une profonde influence sur les arts, les sciences humaines et les sciences sociales.

WITTGENSTEIN: un opéra pour le Tractacus-logico-philosophicus

L’ouvrage ainsi commercialisé comprendre les explications essentielles des éditeurs originaux de Ludwig, accompagnées d’une contextualisation essentielle, et jusqu’à lors inconnue, sur leur conception.

En effet, l’ouvrage présente les différentes expériences fondamentales par lesquelles le raisonnement passe, et les sujets qu’il couvre : mathématiques pures et appliquées, métaphysique, les identités liées au langage ordinaire et créatif, ainsi que d’insolubles problèmes inhérents à la logique et la vie.

Et soudain, tout s'éclaire (peut-être)

Inscrit dans les travaux de Newton, Fermat, Russell et bien d’autres, l’ouvrage montre un Wittgentstein luttant contre les limites de la compréhension. Mais surtout, contre le chant des sirènes que représentent les coutumes institutionnelles et linguistiques.

En somme, le moyen d’arriver à Wittgenstein par d’autres biais, pour que, lecteurs, nous parvenions à appréhender ses propres conceptions. Sans risque de confusion.

La découverte des documents découle d’un minutieux travail de l’archiviste Jonathan Smith, qui œuvre au département des collections de manuscrits modernes du Wittgenstein’s College – Trinity College Cambridge.

Ce dernier a mis la main sur une série d’archives alors inconnues. Arthur Gibson, éditeur du texte, aura passé plusieurs années à examiner les documents, d’abord pour démontrer leur authenticité, ensuite pour parvenir les publier.

Niamh O’Mahony, grand spécialiste et linguiste, intervient dans une seconde partie de l’article, pour apporter un autre éclairage.

Ludwig Wittgenstein : Dictating Philosophy est publié par Springer, en version anglaise, sans qu’aucune traduction en français ne soit encore annoncée.

« Dans ce volume, nous voyons Wittgenstein composer et expérimenter ses nouvelles visions de la philosophie. Le livre comprend des explications clefs sur l’origine et le contexte de ses écrits », ajoute l’éditeur.

crédit photo : domaine public