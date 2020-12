Amazon moins plébiscité que les librairies pendant le confinement, selon Médiamétrie

1500 internautes ont été interrogés par Médiamétrie, à la demande de plusieurs organisations du secteur du livre (Sofia, SNE et SGDL), pour prendre le pouls des pratiques des lecteurs français à l'occasion du confinement — le premier, s'entend. 29 % des personnes interrogées assurent avoir consacré plus de temps à la lecture pendant le confinement, et 17 % indiquent avoir acheté plus de livres.

Cette question des achats était particulièrement suivie : avec les mesures de confinement et, parfois, la fermeture des points de vente, la grande crainte de la profession était de voir les lecteurs se tourner vers les libraires en ligne, et Amazon avant tout.

Selon les résultats présentés par Médiamétrie, les 60 % de lecteurs de 15 ans et plus qui se sont procuré au moins un livre pendant le confinement ont préféré des enseignes physiques, ou en tout cas dotées de points de vente. Ainsi, ils sont 18 % à indiquer s'être tournés vers une grande surface spécialisée, comme la Fnac ou Cultura, et 17 % vers la librairie, avec le système de commande et de retrait, ou click & collect.

Les « plateformes numériques majeures », comme Amazon ou Google, ne pointent qu'ensuite, citées par 16 % des répondants tout de même.

Malgré les difficultés d'accès aux librairies pendant l'année 2020, les points de vente n'ont pas été oubliés par les Français : outre la vigoureuse défense de ces commerces au moment du deuxième confinement, d'autres signaux ne trompaient pas.

LIVRES: en Allemagne, les librairies fermées dès mercredi

Un sondage en mai dernier révélait ainsi que 54 % des Français déclarent d'ailleurs leur intention de continuer à acquérir des livres, cette fois, principalement auprès des librairies (40 %), plutôt que sur internet (33 %) ou en grandes surfaces (25 %).

Et, selon des données de GfK, les fidèles de la librairie ne comptaient pas l'abandonner : les profils des « gros acheteurs » affichaient un niveau de dépenses moyennes de 56 € par acheteur depuis la fin du premier confinement, « soit quasiment le double par rapport à la même période 2019 »...

Photographie : Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0