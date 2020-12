Allemagne : les librairies fermées au public dès mercredi

À partir de ce mercredi 16 décembre, l'Allemagne entrera dans une nouvelle phase dans sa lutte contre le coronavirus : les Länder ont accepté les propositions d'Angela Merkel pour limiter la diffusion du virus et le nombre de contaminations quotidiennes. Parmi celles-ci, la fermeture stricte de la plupart des commerces, jusqu'au 10 janvier prochain.

Le ministre de l'Économie, Andreas Pinkwart, a précisé sur les ondes de WDR 5, ce lundi 14 décembre, que la mesure ne concernait que partiellement les librairies allemandes. En effet, ces dernières seront contraintes de fermer leurs portes au public, tout en étant à même d'assurer un service de commande et de retrait. La même solution que celle appliquée en France, du 30 octobre au 28 novembre dernier.

Dans le pays, si les situations diffèrent bien sûr d'un territoire à l'autre, les libraires évoquaient des chiffres d'affaires particulièrement bons pour un début de mois de décembre. Mais l'évolution de l'épidémie inquiétait : « Nous nous attendions à devoir fermer prochainement », reconnaît ainsi Ute Hentschel, libraire à Burscheid, ville à l'ouest de l'Allemagne, auprès du Börsenblatt.

Pour l'instant, seule la capitale, Berlin, semble décidée à appliquer une exception en maintenant les librairies ouvertes au public, soulignant qu'elles représentaient « des stations-service intellectuelles », selon l'expression du bourgmestre-gouverneur de Berlin, Michael Müller.

LIBRAIRIE: création d'un super-groupe, en Allemagne

La citation a fait jaser en Allemagne, parce qu’elle est empruntée à Helmut Heinrich Waldemar Schmidt, ancien chancelier mort en novembre 2015. Ce dernier avait toutefois affirmé que les « bibliothèques publiques sont les stations-service intellectuelles de la nation ». Et non les librairies. Mais depuis des années dans la politique allemande, on tente de placer l’allusion particulièrement appréciée.

Pour ce qui est des bibliothèques, d'ailleurs, leur sort n'est pas encore totalement réglé par le Sénat. Avec cette nuance passablement oubliée en France, durant le second confinement : les librairies peuvent être essentielles, mais les bibliothèques représentent des lieux où les enfants peuvent emprunter des ouvrages, même quand leurs parents n’ont pas les moyens de leur offrir. Espérons que l’Allemagne effectue un choix plus sensible que celui opéré par le gouvernement Castex.

Selon les données de l'Union internationale des éditeurs, l'Allemagne avait réussi à limiter en partie les effets de la crise du coronavirus sur les ventes de livres, en 2020. Ainsi, le secteur était passé d'une chute de 50 % des ventes à une prévision arrêtée à 10 % de baisse en 2020 par rapport à 2019...

Photographie : librairie Osiander à Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)