Malade, le créateur de Hunter x Hunter dévoile la fin de la série

Dans un entretien à l'émission télévisée japonaise IWakura to Yoshizumi no Bangumi, le célèbre mangaka s'est ouvert sur la possible fin de Hunter x Hunter.

Gin, qui se révèle être la petite fille de Gon, mène une existence tranquille sur sa petite île. On la voit pêcher un énorme poisson qu'elle amène à sa mère. Elle exprime à cette dernière son souhait de ne jamais quitter l'île, de toujours rester aux cotés des gens qu'elle aime. Elle dit à sa mère de ne jamais lui demander de devenir un Hunter comme son grand-père. Sa mère est déçue, mais Gin est déterminée, elle ne souhaite pas quitter les siens et les laisser seuls pendant des mois et des années, elle préfère sa vie paisible à pêcher sur son île.

Une fin pleine de poésie, japonaise et voltairienne, qui fait primer les petites joies du quotidien à la recherche de gloire et d'aventures sans fin. Cependant, il ne s'agit là que d'une fin « de secours », au cas où Yoshihiro Togashi ne pourrait pas arriver au terme de son œuvre.

Le créateur de Hunter x Hunter a expliqué qu'il ne s'agissait que de la dernière des quatre fins envisagées. La fin A serait, selon le mangaka, celle que le large public appréciera le plus, même si elle pourrait déplaire aux fans les plus engagés. La fin B, celle qui plaira à tous. La fin C est sa fin préférée, même s'il a un doute sur le fait qu'elle convaincra son lectorat.

Yoshihiro Togashi espère tout de même être en mesure de travailler assez longtemps pour pouvoir développer une conclusion qui ne suit aucun de ces 4 schémas, qui découlera naturellement de l'histoire et qui le laissera pleinement satisfait.

Le manga, qui a commencé en 1998, s'est rapidement classé auprès des titans que sont Naruto ou One Piece, mais connait une vie difficile depuis la maladie de son auteur. Les chapitres ne sortent qu'avec un rythme très irrégulier, et les fans ont même traversé une période de 4 années sans aucune nouvelle de leurs personnages préférés.

Le tome 37 de la série, traduit par Thibaud Desbief est paru en France en mars dernier chez Kana.

Tout le monde espère un dénouement heureux pour Yoshihiro Togashi et son œuvre.

Crédits image : Toho