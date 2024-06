Promotion du piratage : des éditeurs scolaires font la leçon à Google

Les groupes éditoriaux Cengage, Macmillan Learning, McGraw Hill et Elsevier, qui comptent parmi les poids lourds du secteur, ont porté plainte ce mercredi 5 juin auprès d'un tribunal de New York. Ils visent l'entreprise américaine Google, qui exploite le fameux moteur de recherche, en lui reprochant tout simplement d'assurer la promotion d'exemplaires numériques pirates de leur production.

Temps de cerveau disponible

Dans leur plainte, les éditeurs visent plus particulièrement l'exposition des liens qui mènent vers des sites relayant des livres contrefaits, au sein du moteur de recherche Google. « Les œuvres contrefaites proposées à des prix artificiellement bas noient les liens vers les œuvres légitimes, dont les tarifs sont justes », expliquent les éditeurs dans leur plainte.

Ce parasitisme pointé par les éditeurs découlerait de la commercialisation, par Google, d'espaces publicitaires, les fameux « liens sponsorisés » du géant de la recherche en ligne. En achetant ces espaces, il est possible d'obtenir une place parmi les premiers résultats d'une requête : un avantage substantiel pour gagner un clic.

Pire encore, d'après le document déposé auprès du tribunal par les éditeurs, « Google n'a jamais cessé de promouvoir les œuvres contrefaites, tout en limitant les publicités pour les titres authentiques, mettant ainsi en avant le piratage plutôt que la diffusion légale », affirment les quatre groupes.

Ces défaillances déboucheraient sur l'insatisfaction des consommateurs, dirigés vers des sites opaques et « des produits inférieurs en qualité et illégaux ».

Un marché « sens dessus dessous »

Les éditeurs scolaires américains reprochent aussi à Google de ne pas traiter sérieusement les signalements réalisés « à de nombreuses reprises », pour infraction au copyright, rapporte Reuters. Ces procédures, mises en place par le moteur de recherche, permettent aux ayants droit de signaler des contenus contrefaits, pour en obtenir le retrait des résultats des requêtes soumises à Google.

Les réponses de Google à ces signalements ont été une véritable succession d'échecs. Google n'a pas retiré des milliers d'annonces d'œuvres contrefaites en temps voulu, quand il les a retirées, et a continué à travailler avec des sites pirates identifiés comme tels. Google a même menacé d'arrêter de traiter les signalements des éditeurs pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, simplement parce que les éditeurs ont fait parvenir à plusieurs reprises, comme il se doit, des signalements d'œuvres contrefaites auxquels Google n'avait pas donné suite. – Plainte des éditeurs contre Google

Selon les plaignants, le préjudice causé est à la fois réel et substantiel sur les ventes des œuvres contrefaites. « Ainsi, le marché du manuel scolaire se retrouve sens dessus dessous, quand la plus puissante des sociétés vendant des espaces publicitaires en ligne fait la promotion de livres numériques contrefaits, au détriment des vendeurs légitimes », estiment les éditeurs.

Ces derniers accusent Google d'infraction au droit d'auteur et au droit des marques, mais aussi de pratiques commerciales trompeuses, et réclament des dommages et intérêts, dont le montant n'est pas encore arrêté. D'après eux, la situation décrite et dénoncée dans la plainte dure depuis 2021.

Pour l'instant, Google ne s'est pas exprimé sur la procédure.

Photographie : illustration, Quick Spice, CC BY 2.0