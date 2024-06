L'agresseur de Salman Rushdie avait-il des complices ?

Il y a quelques semaines, le bureau du procureur du comté de Chautauqua, où s'est déroulée l'attaque en août 2022, fixait la sélection du jury à la semaine du 9 septembre prochain, marquant finalement les débuts d'un procès très attendu. Le procureur en chef, Jason Schmidt, avait souligné à cette occasion qu'il souhaitait un jury impartial et juste, une « lourde tâche » étant donnée l'effervescence autour de l'événement.

Arrêté directement après avoir infligé à Salman Rushdie une dizaine de coups de couteau, Hadi Matar a plaidé non coupable, accusé de tentative de meurtre au second degré (non prémédité) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser). Il risque jusqu'à 25 années de prison, mais pourrait aussi faire face à des accusations au niveau fédéral, estimait l'Associated Press.

Un accord en discussion

Selon Semafor, l'accusé serait en pourparlers avec les autorités fédérales, justement, afin d'obtenir une remise de peine. En échange, il fournirait des informations substantielles sur l'implication d'un tiers, voire d'une organisation ou d'un gouvernement, dans la planification de l'attaque contre Rushdie.

Le ministère de la Justice des États-Unis devrait porter plainte contre Matar pour terrorisme, mais espère faire la lumière sur les aides reçues par l'agresseur. À moins que celui-ci n'ait agi seul, ce qui reste une possibilité assez forte.

« Il y a eu un certain nombre de discussions pour tenter de résoudre les questions soulevées par la défense. Ce qui pourrait aboutir, nous le saurons bientôt », a commenté Jason Schmidt auprès de la publication. « Mais, de mon point de vue... Nous voulons vraiment faire valoir la peine maximale. Nous allons réclamer la plus importante sentence possible selon la loi ».

Salman Rushdie aurait aussi été consulté sur l'opportunité d'un accord permettant de réduire la peine de Matar en échange d'informations, mais n'aurait pas encore fourni sa réponse à ce sujet. Pour l'accusé, les charges au titre d'une action terroriste pourraient alourdir un peu plus encore sa peine, s'il était reconnu coupable.

Si aucune organisation terroriste n'a revendiqué la tentative de meurtre de Salman Rushdie, tous les regards se tournent vers l'Iran lorsque l'implication d'un gouvernement étranger est évoquée. La traque de l'auteur découle en effet d'une fatwa prononcée contre lui par l’ayatollah Khomeini en 1989 pour blasphème et apostasie, après la parution de son roman Les Versets sataniques (trad. A. Nasier, Gallimard).

Le 24 septembre 1998, le gouvernement iranien faisait part de son renoncement à accomplir la fatwa, tout en expliquant que la loi islamique rendait son annulation impossible. Peu après l'acte de Hadi Matar, ce dernier avait été récompensé par la République islamique...

Le Couteau, le documentaire

Parallèlement à la procédure judiciaire, l'événement d'août 2022 a fait l'objet d'un livre, signé par le principal intéressé, Salman Rushdie lui-même. Le Couteau, publié en français chez Gallimard, dans une traduction de Gérard Meudal, revient sur la tentative de meurtre et ses conséquences sur l'existence et l'œuvre de Rushdie.

Vendu en France à 21.414 exemplaires depuis sa parution en avril dernier (chiffre Edistat), l'ouvrage sera adapté en un documentaire par le réalisateur Alex Gibney. D'après un communiqué de presse, cette production reviendra sur « la convalescence, dans tous les sens du terme », de l'écrivain après cette attaque.

Le long-métrage inclura des images inédites, filmées par Rachel Eliza Griffiths, l'épouse de Salman Rushdie, sur son passage à l'hôpital, sa guérison et la manière dont il a surmonté le traumatisme de la tentative d'assassinat.

« Je suis ravi qu'Alex nous accompagne sur ce film », a souligné Rushdie. « On ne pourrait pas trouver mieux », a-t-il ajouté auprès de Variety, précisant qu'il appréciait son travail en général. Documentariste chevronné, Alex Gibney a obtenu un Oscar du meilleur film documentaire en 2007 pour Un taxi pour l'enfer, consacré au meurtre d'un chauffeur de taxi afghan, en 2002, par des soldats américains.

Récemment, Gibney a signé un portrait du musicien Paul Simon, et doit prochainement diffuser celui de l'entrepreneur Elon Musk.

