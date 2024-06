La police britannique s'excuse de l'arrestation d'un éditeur français

C'est en vertu du Schedule 7 du Terrorism Act 2000 que la police britannique est intervenue alors qu'Ernest Moret se rendait à la Foire du Livre de Londres pour représenter les éditions La Fabrique et La Volte. Cet article permet aux forces de l'ordre d'interpeler, d'interroger et de fouiller toute personne qui entre sur le territoire et est soupçonnée de participer à ou de préparer une action terroriste.

Son avocat assure que l'éditeur s'est montré très coopérant durant son arrestation, les agents du Counter Terrorism Command (CTC) reconnaissant même qu'il ne représentait pas une menace. Il restera toutefois 24 heures en garde à vue, alors que ses effets personnels, son téléphone et son ordinateur notamment, étaient fouillés.

Selon La Fabrique, qui soupçonnait une complicité des autorités britanniques et françaises, Ernest Moret avait subi un interrogatoire portant sur « son point de vue sur la réforme des retraites en France, sur le gouvernement français, sur Emmanuel Macron, son avis sur la crise du Covid, etc. Peut-être plus grave encore, lors de son interrogatoire, il lui a été demandé de nommer les auteurs “antigouvernementaux” du catalogue des éditions La Fabrique, maison pour laquelle il travaille ».

Une compensation à 5 chiffres et des excuses publiques

L'Independent Reviewer of Terrorism Legislation, organisme chargé de rendre compte de l'application des lois sur le terrorisme au ministre de l'Intérieur et au Parlement, avait ouvert une enquête sur l'affaire, concluant à la disproportionnalité de l'utilisation du recours au « Schedule 7 » du Terrorism Act 2000 par les forces de l'ordre.

L'autorité prévenait du risque que faisait peser sur les droits fondamentaux des individus une telle utilisation des lois anti-terroriste. L'action concernant Ernest Moret, qui ne s'était rendu coupable de rien, si ce n'est d'avoir participé à une manifestation en France, était alors comparée au fait « brandir un maillet pour ouvrir une noix ».

La Metropolitan Police avait suivi l'avis de l'Independent Reviewer of Terrorism Legislation reconnaissant l'abus de pouvoir et versant « des dommages et intérêts », selon l'éditeur, « une somme substantielle, à cinq chiffres », ajoutait alors l'avocat Richard Parry.

"Harcelons ceux qui nous harcèlent"

Nouvel, et certainement ultime, épisode le 5 juin dernier : le Commandant Dominic Murphy, en charge de l'antiterrorisme britannique, présente ses excuses publiques à Ernest Moret. « Nous n’avons pu fournir la haute qualité de service que nous prétendons assurer et je m’engage à ce que des leçons soient tirées de cet incident », a-t-il avancé, dans une lettre à retrouver intégralement et en français ci-dessous.

« Au-delà de l’acrobatie policière, il faut se réjouir de ces excuses qui viennent conclure une année de bataille contre l’arbitraire. Harcelons ceux qui nous harcèlent ! », affirme la maison d'édition dans le mail relayant l'information.

Cher M. Moret, Je vous écris en tant que commandant du SO15, le commandement antiterroriste de la Metropolitan Police, au sujet d’un incident qui a eu lieu à la gare de Londres Saint Pancras le 17 avril 2023. À cette occasion, les officiers de frontière de mon unité ont été amenés à agir en vertu des Schedule 7 et 8 du Terrorism Act 2000, ce qui a conduit à votre arrestation. J’ai pu comprendre que votre contentieux en rapport avec cette affaire a pu être réglé sans démarche judiciaire supplémentaire. Je souhaite saisir cette opportunité pour vous présenter mes plus sincères excuses pour cette arrestation et la détention qui a suivi et tout l’embarras qui a pu en résulter. La population est à raison attachée au fait que les prérogatives policières soient toujours mises en oeuvre avec discernement, dans le respect des libertés individuelles et de l’intérêt général. Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que ces prérogatives soient utilisées de façon proportionnée et responsable. Bien que la Metropolitan fasse tout le nécessaire pour agir en conformité avec les exigences professionnelles les plus rigoureuses, il arrive parfois que nos pratiques ne soient pas à la hauteur. À cette occasion, nous n’avons pu fournir la haute qualité de service que nous prétendons assurer et je m’engage à ce que des leçons soient tirées de cet incident. Avec mes sincères salutations,

Commandant Dominic Murphy Commandement antiterroriste

