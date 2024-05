Ilan Pappé, auteur du Nettoyage ethnique de la Palestine, retenu par le FBI

« On apprend qu’Ilan Pappé, auteur du Nettoyage ethnique de la Palestine tout juste (re)paru en français a été retenu lundi par le FBI à l’aéroport de Détroit (États-Unis) et interrogé sur ses opinions sur la guerre à Gaza, sur ses amitiés, etc. », réagit son éditeur français, et d'ajouter : « La répression des voix critiques d’Israël et en soutien au peuple palestinien doit cesser ! »

C'est Ilan Pappé qui a révélé sa mésaventure dans un post Facebook de ce mercredi 15 mai : « Saviez-vous qu'un professeur d'histoire âgé de 70 ans pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale américaine ? », pose-t-il comme question ironique, en forme d'introduction.

Il raconte ensuite : « J'ai atterri lundi à l'aéroport de Detroit et j'ai été soumis à un interrogatoire de deux heures mené par le FBI, qui a également pris mon téléphone. Je dois dire que les deux enquêteurs n'ont pas été trop rudes ou impolis mais leurs questions étaient invraisemblables ! Suis-je un partisan du Hamas ? Est-ce que je considère les actions israéliennes à Gaza comme un génocide ? Quelle est la solution au « conflit » (sérieusement, c'est ce qu'ils m'ont demandé !) ? »

D'autres questions encore : « Qui sont mes amis arabes et musulmans aux États-Unis ? Depuis combien de temps je les connais ? Quel type de relation ai-je avec eux ? »

Ses réponses : « Dans certains cas, je les ai renvoyés à mes livres, et dans d'autres, j'ai répondu laconiquement par oui ou par non... (j'étais assez épuisé après un vol de 8 heures, mais j'imagine que cela fait partie du jeu) », a répondu l'Israélien aux agents du FBI, témoigne-t-il.

Plus grave : ils auraient copié l'intégralité du contenu de son téléphone, avant de l'autoriser à entrer aux États-Unis... Ils auraient encore, toujours selon l'historien, eu « une longue conversation téléphonique avec quelqu'un... les Israéliens ? », questionne-t-il.

Il conclut finalement : « Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences pires encore, toutefois après que la France et l'Allemagne ont refusé l'entrée au recteur de l'université de Glasgow parce qu'il était Palestinien. Dieu seul sait ce qui peut encore se produire. La bonne nouvelle c'est que les actions de ce type menées par les États-Unis ou les pays européens sous la pression du lobby pro-israélien ou d'Israël rendent palpables la grande panique et le profond désarroi devant le fait qu'Israël est sur le point de devenir un État paria, avec tout ce qu'implique un tel statut. »

Une "affaire Ilan Pappé", aussi en France

Le 8 novembre, ActuaLitté avait rapporté que l'ouvrage de l'historien israélien Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, ne serait plus commercialisé, suite à la décision de l'éditeur Fayard. Cette décision faisait suite à l'expiration du contrat avec l'éditeur initial, Oneworld, le 27 février 2022. Fayard avait confirmé l'arrêt de commercialisation du livre le 3 novembre, 21 mois après cette expiration.

Patrick Bobulesco, le libraire du Pont du Jour, qui avait alerté sur l'arrêt de commercialisation de l'ouvrage d'Ilan Pappé, avait envoyé un courriel à Isabelle Saporta, alors directrice de Fayard, pour obtenir des explications sur cette décision, redoutant une forme de censure. Il avait notamment souligné, selon son point de vue, l'importance de cette « voix érudite, mais non consensuelle » pour appréhender les enjeux actuels du conflit israélo-palestinien.

Le titre a été finalement repris par les éditions La Fabrique, qui soutiennent publiquement la cause palestinienne depuis leur fondation.

Dans l'ouvrage en question, Ilan Pappé part de 1947, quand la Palestine abritait environ 2 millions d'habitants, répartis entre un tiers de Juifs et deux tiers d'Arabes. Suite à la résolution 181 des Nations unies, le territoire devait être partagé en deux États, mais en 1948, Israël est créé, occupant 78 % de la Palestine, avec une forte majorité juive. Plus de 500 villages arabes sont rasés et 800.000 Arabes deviennent réfugiés.

Selon l'historien, loin d'être le résultat des aléas du conflit, ce qui est arrivé résulte d'un « nettoyage ethnique » systématique orchestré par les leaders sionistes avec diverses complicités. Ilan Pappé détaille cet événement à l'aide de documents d'archives et témoignages, en soulignant l'importance de résoudre la question des réfugiés pour atteindre la paix dans la région.

Ilan Pappé fait partie des « nouveaux historiens », un groupe critique des politiques israéliennes vis-à-vis des Palestiniens et qui réévalue de manière critique l'histoire de la fondation de l'État d'Israël et du conflit israélo-arabe depuis les années 1980. Adoptant une démarche sceptique et souvent controversée, ces historiens, y compris Benny Morris et Avi Shlaim, remettent en question les récits historiques traditionnels israéliens post-guerre en se basant sur des archives, parfois déclassifiées par Israël, pour mettre en lumière des faits souvent omis ou minimisés comme les circonstances entourant la création d'Israël en 1948, le déplacement des Palestiniens, et les stratégies des dirigeants sionistes et israéliens.

Les travaux de l'Israélien, en particulier sur les événements de Tantura en 1948, et son soutien au boycott des universités israéliennes, l'ont contraint à s'exiler au Royaume-Uni en 2007, où il est enseignant à Exeter. Ses positions antisionistes et son engagement dans le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) ont par ailleurs suscité de vives critiques.



La Fabrique, fondée il y a 25 ans par Eric Hazan suite à la vente de Hazan éditions à Hachette, est le premier éditeur français d'Ilan Pappé. La maison a publié Les démons de la Nakbah : les libertés fondamentales dans l'université israélienne en 2004 et La guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe en 2000. Le catalogue de La Fabrique met l'accent sur la question palestinienne, inauguré par la publication d'Israël-Palestine : l'égalité ou rien d'Edward Said.

Eric Hazan, engagé pour la cause palestinienne, a également signé une pétition en 2019 appelant au boycott de l'Eurovision à Tel Aviv. La Fabrique porte un engagement éditorial et politique de gauche, illustré encore récemment par l'interpellation d'un agent littéraire à Londres sous une loi antiterroriste. Son catalogue comprend des auteurs controversés tels que la militante décoloniale Houria Bouteldja et l'Américain Norman Finkelstein, ainsi que des écrivains renommés comme Jacques Rancière ou le journaliste littéraire Arnaud Viviant.

Une situation toujours aussi tendue

Le 15 novembre 2023, plus de 1300 chercheurs et universitaires se sont élevés contre les « intimidations, diffamations et restrictions de la parole scientifique » dans les universités, exacerbées depuis les tragiques événements du 7 octobre. Dans une tribune publiée sur Mediapart, ils avaient exprimé leur inquiétude face à un « climat de menace » qui favorise la peur et l'autocensure, nuisant à la libre expression. Ils insistent par ailleurs sur leur « droit à soutenir des causes et à exprimer des solidarités de manière individuelle, à l'instar de tout autre citoyen ».

En France, la mobilisation pro-palestinienne est toujours largement portée par les étudiants, ayant commencé par une occupation à Sciences Po Paris et s'étendant rapidement à d'autres universités comme Lyon, Saint-Étienne, et Lille. Ces actions, en réponse à la situation à Gaza, visent à pousser Sciences Po à reconsidérer ses partenariats avec des universités israéliennes, accusées de violations des droits de l'homme.

La Sorbonne et l'École normale supérieure à Paris ont également vu des manifestations et des blocus, entraînant des interventions policières. À l'international, des actions similaires ont lieu, notamment aux États-Unis.

La finale de l'Eurovision 2024 à Malmö, Suède, s'est par ailleurs déroulée dans un contexte tendu en raison de la guerre à Gaza et la participation de la chanteuse israélienne Eden Golan. Des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu, notamment à Malmö, et des candidats de cette édition, comme l'Irlandaise Bambie Thug, ont regretté la présence de la candidate.

Crédits photo : Fjmustak (CC BY-SA 4.0)