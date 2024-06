Nouveau revers judiciaire pour les censeurs de livres

Sept habitants du comté de Llano, au Texas, avaient porté plainte en avril 2022, affirmant à la justice que les autorités du comté et les responsables du réseau des bibliothèques ont « systématiquement retiré des collections des bibliothèques des livres primés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les idées exprimées ».

« [L]a censure [...] ainsi imposée sur le réseau des bibliothèques publiques du comté de Llano contrevient au Premier amendement [garantissant notamment la liberté d'expression, NdR] et frappe notre démocratie au cœur ». Le quatorzième amendement, qui garantit qu'aucune loi ne peut restreindre les droits des citoyens américains, aurait aussi été violé par les décisions des responsables, selon la plainte.

Des dizaines de titres visés

Les retraits de livres faisaient suite à la diffusion publique d'une liste de titres, établie en octobre 2021 par Matt Krause, représentant républicain et président d'une commission d’enquête de la Chambre des représentants du Texas. Celle-ci contenait 850 titres, dont 60 % évoquaient des thèmes relatifs à la sexualité et aux identités LGBTQIA+ : le responsable politique demandait aux établissements des données précises sur la présence de ces titres dans leurs collections.

Ce coup de semonce aurait pu pousser certains membres de l'administration d'un comté à « encourager » une bibliothèque à faire le ménage dans ses collections... Dans le cas des bibliothèques de Llano, le juge du comté, Ron Cunningham, aurait ordonné au directeur du réseau de retirer 60 livres des collections, arguant qu'ils « décrivaient des relations sexuelles ou des éléments relatifs à la nudité »...

Une Cour d'appel de la Nouvelle-Orléans s'est penchée sur les cas de 17 ouvrages, retirés des étagères de différents établissements de lecture publique du comté de Llano. La majorité des juges a estimé que ces censures d'ouvrages allaient bien à l'encontre des droits des citoyens.

« Les autorités gouvernementales ne doivent pas retirer des livres d'une bibliothèque publique dans l'intention de priver des usagers de l'accès à des idées, parce qu'elles ne sont pas en accord avec celles-ci », a souligné le juge Jacques L. Wiener, selon Reuters.

Huit ouvrages doivent donc être remis en circulation, librement accessibles aux usagers, dans les bibliothèques du comté. Parmi ces titres, Caste. The Origins of Our Discontents, d'Isabel Wilkerson, qui s'interroge sur les discriminations et les inégalités sociales, et They Called Themselves the K.K.K. : The Birth of an American Terrorist Group, de Susan Campbell Bartoletti, qui revient sur l'histoire de l'organisation raciste et criminelle.

La « police de la bibliothèque »

Comme le veut le fonctionnement des cours d'appel aux États-Unis, trois juges ont siégé et étudié l'affaire. Les juges Jacques L. Wiener et Leslie Southwick sont tombés d'accord, estimant donc que les autorités d'un État américain ne pouvaient pas procéder au retrait d'ouvrages des bibliothèques, à des seules fins politiques, au risque d'aller à l'encontre de plusieurs amendements.

Toutefois, Leslie Southwick a ajouté une nuance à l'avis de Wiener, sans pour autant s'y opposer : le juge souligne ainsi que 9 des 17 ouvrages retirés des bibliothèques ne l'ont probablement pas été pour des raisons politiques. « Les points de vue et idées exprimés dans Gary the Goose and His Gas on the Loose [non traduit en français, mais voici une proposition : Gary l'Oie pète à tout va] sont peu nombreux, et l'on y trouve seulement un humour immature, axé sur les flatulences. »

L'avis des juges de la cour d'appel vient confirmer partiellement une injonction préliminaire, mais le sort des 9 titres pointés par Leslie Southwick reste donc incertain, suspendu à la décision prise en fin de procédure. Un humour potache deviendra-t-il un motif de censure ? Rien n'est moins sûr, mais la question permet de constater l'état de la liberté d'expression et de la liberté de circulation des livres outre-Atlantique...

Le troisième juge impliqué dans l'appel a voté contre la position de Wiener et Southwick : Stuart Kyle Duncan, nommé par Donald Trump en 2018, s'est dressé dans son propre avis contre une « police de la bibliothèque ». Dans un surprenant retournement de situation, il a accusé les juges de mettre en place des règles concernant la présence ou non de tel ou tel livre dans les établissements — les faits reprochés, justement, à l'État du Texas et au comté de Llano.

« Et qui fera appliquer ces règles ? Les juges fédéraux, évidemment. [...] Que tout le monde salue la Police fédérale des bibliothèques », s'est-il emporté dans son avis.

Plusieurs injonctions

Des organisations du secteur du livre américain avaient manifesté tout leur soutien aux plaignants. L'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP) avait ainsi déposé un amicus brief, un témoignage volontaire permettant aux juges de mieux informer leur décision.

Plusieurs grands groupes d'édition cosignaient cette pièce au dossier, à savoir Penguin Random House, Candlewick Press, Hachette, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster. « Comme le souligne notre contribution, la censure de livres n'est pas l'apanage d'une idéologie politique, mais, peu importe son origine, le retrait d'ouvrages n'est pas compatible avec les fondements de la démocratie américaine », indiquait alors Matthew Stratton, avocat général adjoint de l'AAP.

Jusqu'à présent, la justice américaine s'est plutôt opposée aux retraits d'ouvrages, particulièrement en vogue dans les États conservateurs depuis quelques années. Dans l'Iowa et l'Arkansas, par exemple, l'application de différentes lois facilitant la censure a été obtenue par des injonctions préliminaires de la justice, dans l'attente d'un jugement définitif.

