L'agresseur de Salman Rushdie refuse un accord pour réduire sa peine

Depuis quelques semaines, l'accusé et sa défense étaient en pourparlers avec les autorités fédérales autour d'un accord afin d'obtenir une remise de peine. En échange, Hadi Matar devait fournir des informations substantielles sur l'implication d'un tiers, voire d'une organisation ou d'un gouvernement, dans la planification de l'attaque contre Rushdie.

Accusation de terrorisme

Ce mardi 2 juillet, la défense de Matar, assurée par Nathaniel Barone, a confirmé que son client avait rejeté la proposition d'accord, selon l'Associated Press. Ce dernier aurait réduit la durée de la peine requise pour tentative de meurtre au second degré (non prémédité) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser), mais l'aurait exposé à une accusation fédérale de terrorisme.

Sa peine maximale pour la tentative de meurtre et d'agression serait ainsi passée de 25 années de prison à 20, mais l'accusation découlant de l'accord lui faisait courir jusqu'à 20 années de prison supplémentaires.

À LIRE - L'agresseur de Salman Rushdie avait-il des complices ?

Hadi Matar a plaidé non coupable des charges retenues contre lui, jusqu'à présent. Les autorités fédérales espéraient obtenir des informations sur une organisation terroriste ou un gouvernement qui auraient participé à l'attaque de Salman Rushdie, en fournissant un soutien matériel ou logistique à l'accusé.

Le procès se prépare

La sélection du jury pour le procès très médiatique de Hadi Matar commencera la semaine du 9 septembre. Le procureur Jason Schmidt a souligné qu'il souhaitait un jury impartial et juste, une « lourde tâche » étant donnée l'effervescence autour de l'événement.

Salman Rushdie est attendu à la barre, tout comme Henry Reese, légèrement blessé alors qu'il modérait la rencontre lors de laquelle l'auteur fut attaqué, le 12 août 2022. Ce jour-là, Rushdie avait reçu une dizaine de coups de couteau, avec de lourdes séquelles : il a perdu l’usage de l’œil droit et une partie de la mobilité d’une de ses deux mains.

Rushdie apparait régulièrement en public, malgré les menaces qui le ciblent : il a ainsi assuré la promotion de son livre Le Couteau, qui revient sur la tentative d'assassinat et a provoqué le report de l'ouverture du procès.

À LIRE - Le procès de l'agresseur de Salman Rushdie attendu en septembre 2024

Le 14 février 1989, l’ayatollah Khomeini profère une fatwa contre Salman Rushdie pour blasphème et apostasie, après la parution de son roman Les Versets sataniques (trad. A. Nasier, Gallimard). Il est alors placé sous protection judiciaire, le basculant dans une nouvelle vie sous le signe du danger et de la menace constante.

Le 24 septembre 1998, le gouvernement iranien faisait part de son renoncement à accomplir la fatwa, tout en expliquant que la loi islamique rendait son annulation impossible. Ce qui n’a pas empêché pour autant la République islamique de récompenser Hadi Matar...

Photographie : illustration, Tim Evanson, CC BY-SA 2.0