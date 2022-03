Endetté, Arnaud Lagardère vendra des parts de Lagardère à Bolloré

Afin de « favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19 », l'État met en place une aide à destination des petites et moyennes entreprises n'ayant pas pu participer à la précédente session de l'événement. Pour le secteur du livre, Japan Expo, en 2022, et le Festival du Livre de Paris, en 2022 et 2023, sont concernés.