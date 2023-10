Narges Mohammadi : femme, Prix (Nobel), liberté

Un peu plus d'un an après le mouvement « femme, vie, liberté », qui a vu des milliers d'Iraniennes, mais aussi des Iraniens, descendre dans les rues du pays pour protester contre le régime, le comité Nobel salue Narges Mohammadi, une des figures de cette lutte.

La mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, a déclenché des manifestations de grande ampleur contre la police des mœurs, qui contrôle l'apparence et la tenue vestimentaire des Iraniennes, et plus largement contre le régime islamique et son guide suprême Ali Khamenei. Un mouvement de protestation durement réprimé, dans la violence et le sang.

Narges Mohammadi, cible et modèle

Dans les années 1990, alors qu'elle étudie la physique, Mohammadi « se distingue déjà en tant que défenseuse des droits des femmes et de l'égalité », rappelle le comité Nobel. Ingénieure dans sa vie professionnelle, elle signe parallèlement des articles dans plusieurs publications libérales. À partir de 2003, elle s'engage plus concrètement, au sein du Centre pour la défense des droits humains de Téhéran, ce qui fait déjà d'elle une cible des autorités.

Dès 2011, elle subit la persécution du régime avec une première arrestation, suivie de deux ans d'emprisonnement. Libérée sous caution, elle n'hésite pas pour autant à se lancer dans une action au long cours pour l'abolition de la peine de mort. Après quelques mois de liberté seulement, elle retourne derrière les barreaux en 2015.

En 2020, elle est relâchée, cumulant déjà 8 années d'enfermement. La répression ne s'éloigne pas pour longtemps, car quelques mois plus tard, elle est à nouveau convoquée devant les tribunaux, accusée de propagande et de propos diffamatoires, et condamnée à 30 mois de prison. En janvier 2022, le tribunal révolutionnaire de Téhéran prolonge sa peine de 8 ans, pour « complot contre la sécurité de l'État », sentence qu'elle purge toujours aujourd'hui.

Se faire entendre

Même dans les geôles iraniennes, Narges Mohammadi fait entendre une voix rebelle contre le régime de l'ayatollah. En 2022, elle publie ainsi White Torture, un recueil d'entretiens avec des détenues des prisons iraniennes, dans lequel elle décrit les méthodes des gardiens iraniens et de l'administration pénitentiaire : « torture psychologique », « harcèlement », « refus de traitement médical » ou encore des « passages à tabac ».

Elle parvient également à répondre aux questions des médias internationaux, malgré ses conditions de détention. En juillet dernier, elle exhortait ainsi la communauté internationale et les médias à accorder plus d'espace aux revendications des Iraniennes et Iraniens, « pour obtenir du régime islamique de mettre fin à la répression des militants de la société civile et la libération des prisonniers politiques et d’opinion auront un impact important pour la poursuite du mouvement ».

« Narges a appris être récipiendaire du Nobel de la paix hier en fin d’après-midi par les messages relayés depuis le quartier des hommes, qui ont plus facilement accès aux téléphones le vendredi », a informé la famille de Narges Mohammadi, rapporte l'AFP. « Le même soir, la télévision d’État a diffusé la nouvelle à 22h30 en dressant un portrait injurieux et diffamatoire de Narges, poursuit ce texte. Narges et ses codétenues ont alors éclaté de joie et ont célébré cette victoire dans leur cellule. »

En Iran, les autorités ont vivement critiqué la remise du Prix Nobel de la Paix à l'autrice et journaliste, qualifiant la décision de « partiale et politique ». « Narges n’ignore pas que ça va la mettre aussi en difficulté, mais elle assume ce risque », a souligné son époux, Taghi Rahmani, qui vit exilé à Paris.

Photographie : Narges Mohammadi (Voice of America, domaine public)