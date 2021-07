La Villa Albertine, nouveau projet de résidences dans 10 villes des États-Unis

Désormais, ce sont quatre résidences artistiques qui invitent de jeunes artistes à s’immerger au cœur de cultures riches. Après Rome, Madrid et Kyoto, qui accueillent entre autres l’exposition collective pluridisciplinaire du festival ¡Viva Villa!, la Villa Albertine est la nouvelle étape de cette marche vers une exploration bilatérale de la culture française.

Un nom qui rend hommage à Albertine Simonet, l’un personnage de l'œuvre de Marcel Proust À la recherche du temps perdu. Issu du sixième tome, Albertine disparue (Gallimard, 1925), ce personnage à la fois intelligent et impertinent est donc l’effigie de ce prochain lieu de résidences.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 2 juillet, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a présenté cette idée comme un élément important du plan de relance pour la diplomatie culturelle de la France. Donc, du soft power en marche.

« La Villa Albertine, c’est d’abord le pari de porter le nouvel élan transatlantique jusque dans le domaine de la culture et des idées », a-t-il déclaré. « Pour nous, c’est d’autant plus important que l’Amérique et la France, au fil de la dernière décennie, ont connu de profonds changements, et que des malentendus ont pu s’installer. Y compris là où nous devrions, au contraire, trouver matière à continuer à penser ensemble, notamment sur les questions qui ont trait à la reconnaissance de la diversité et à l’égalité au sein de nos sociétés. »

Cette Villa est un « pari audacieux », qui a deux vocations : d’abord, celle de déterminer comment la culture française est perçue sur le continent américain. Ensuite, créer une passerelle entre la nouvelle génération d’artistes français et la culture américaine, toujours plus vibrante et à la porté mondiale indéniable.

La douce Albertine s’installe non pas dans une, mais dans dix villes américaines simultanément – New York, Washington, Boston, Miami, Atlanta, La Nouvelle Orléans, Chicago, Houston, Los Angeles et San Francisco. Toutes, à leur manière, symbolisent la force de la culture américaine : sa diversité.

Chaque ville s’inscrit donc dans un voyage que chaque artiste est invité à réaliser, avec de nombreuses escales possibles. Comme l'a expliqué Jean-Yves Le Drian : « C’est-à-dire, peut-être, à Chicago, si l’on est architecte. Peut-être à Los Angeles, si l’on est scénariste. Bien sûr à la Nouvelle-Orléans, si l’on est musicien ou musicienne de jazz, comme nous le confirmera sans doute Sélène Saint-Aimé. »

Crédits photo : the blowup / Unsplash