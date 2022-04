La publicité pour un manga accusée d'hypersexualisation

Le pourquoi du comment, d’abord : une publicité diffusée dans le journal nippon The Nikkei, vient de mettre le feu aux poudres. Au coeur de la réclame, Tawawa on monday, une collection d’illustrations de Kiseki Himura, amplement mise en avant. Ensuite, l’objet du délit, à découvrir ci-dessous :

Jusque là, difficile de voir autre chose qu’une lycéenne, dans un style très classique — jupette plissée et chemisier… – telle qu’on en retrouve dans d’innombrables publications. Et pourtant, elle a déclenché l’ire de L’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, plus connue sous le nom d’ONU Femmes. Laquelle vise la promotion de la parité et de l’autonomisation des femmes dans le monde.

Une publicité qualifiée « d’inacceptable », indique un courrier envoyé au Nikkei, pour laquelle l’ONU Femmes demandait des explications. La maison, la Kodansha, indique alors que le 4 avril représentait le premier jour de l’année pour les nouveaux salariés : la réclame visait donc à leur insuffler confiance et dynamique.

En somme, même dans sa conception, la diffusion n’avait donc rien de problématique. Eh bien, si : depuis 2015, Kiseki Himura réalise cette série Tawawa on Monday, sous la forme d’illustrations individuelles dans un premier temps. Puis, est venue avec le succès des dessins, la série, racontant la vie de Ai-chan, lycéenne qui se rend à son établissement en train, chaque jour.

Sa poitrine généreuse provoque des regards appuyés des autres voyageurs, et comme l’ont par le passé noté les lecteurs, la silhouette de l’héroïne est facile à identifier. Pour autant, on peine encore à comprendre que se déclenche une campagne pour un élément, là encore, récurrent dans l’univers manga…

Eh bien cette publicité pose pourtant un réel problème : elle va à l’encontre de l’accord signé par The Nikkei dans son engagement vis-à-vis de l’Unstereotype Alliance. Ce groupe s’est voué à faire disparaître les stéréotypes de la société, pour travailler à l’égalité des êtres. Or, dans son petit costume de lycéenne, Ai-chan en rajouterait une couche sur le déséquilibre global.

Kae Ishikawa, directrice du bureau japonais d’ONU Femmes, précise au Huffington Post que « les publicités exercent une influence profonde dans la constitution de normes sociétales ». Qu’à ce titre, The Nikkei s’est engagé à lutter, mais en acceptant cette illustration, le média va à l’encontre de ses impératifs. « Une publicité de manga qui dépeint une femme, mineure, en uniforme scolaire, de façon aussi sexuée, contribue à renforcer le stéréotype selon lequel “les lycéennes devraient ressemble à cela”. Elle présente également le danger d’encourager les hommes à exploiter sexuellement les femmes mineures », poursuit Kae Ishikawa.

« L’ONU Femmes s’oppose à la parution de telles publicités : cela va à l’encontre des mémorandums passés. »

Mais enfin...?

Du fait d’un personnage trop sexualisé, présent dans les pages du média, la publication se rendrait donc coupable de promouvoir la sexualisation des lycéennes par des hommes adultes. Et quand la Kodansha ajoute que cette pub est intervenue en même temps que la sortie du tome 4, pour tenter de trouver et intéresser de nouveaux lecteurs, la maison semble, elle, abonder dans le mauvais sens.

« Nous prenons vos commentaires au sérieux et en tiendront pleinement compte dans le développement de nos campagnes promotionnelles à l’avenir », note toutefois l’éditeur.

En outre, l’illustration aurait été passée au crible, au sein de The Nikkei, sans avoir suscité de problème ni d’interrogation, rapporte Kae Ishikawa. Mais depuis, le média n’a pas apporté de précisions…