Petites et moyennes maisons d'édition : de fragiles fondations

Pour pallier un manque de données persistant, le ministère de la Culture s'est penché, en 2023, sur la situation des petites et moyennes maisons d'édition. Les données du Syndicat national de l'édition, établies à partir des informations communiquées par ses membres et généralement présentées sous la forme de moyennes, peuvent en effet niveler la situation réelle des éditeurs.

Les pouvoirs publics avaient pour objectifs de mieux caractériser ces structures, de les dénombrer et d'évaluer leur poids économique. Mais aussi de dégager des points de vigilance et des inquiétudes de ces éditeurs, par un questionnaire diffusé en début d'année 2023, auquel 486 maisons d'édition ont bien voulu répondre. Une démarche complétée par des entretiens plus ciblés, auprès de 16 éditeurs.

Environ 4000 acteurs

Pour dénombrer et recenser, l'Observatoire de l'économie du livre du ministère de la Culture s'est appuyé, pour commencer, sur l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et sa Nomenclature d'activités françaises (NAF). Le code d'activité 58.11Z désigne l'« édition de livres », utile à la définition du périmètre. L'OEL a ajouté d'autres critères (classification PME, nombre de salariés inférieur à 9, chiffre d'affaires...).

Le nombre obtenu, autour de 7000 structures, est encore imparfait, car il comprend des entreprises à la taille trop importante, à l'activité assimilable à la « micro édition », ou dont l'activité réelle n'est pas l'édition de livres. L'OEL situe plutôt le nombre réel de petites et moyennes maisons d'édition à 4722 entreprises. À titre de comparaison, rappelons que le SNE compte environ 760 adhérents...

31 % de ces structures s'établissent à Paris, quand le Rhône, les Hauts-de-Seine et les Bouches-du-Rhône, les trois départements les plus peuplés en maisons, plafonnent à 3 à 4 % du total... En matière de villes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Montpellier, Marseille et Lyon sont particulièrement accueillantes.

L'OEL note une inégale répartition sur le territoire, qui ne correspond qu'en partie à celle de la population française.

Des données parcellaires

La plupart de ces structures (les 3/4) ont été créées il y a moins de 23 ans, la moitié n'a pas plus de 11 ans d'ancienneté. 41 % des maisons sont des sociétés à responsabilité limitée (SARL), 30 % des sociétés par actions simplifiées (SAS) et 27 % des associations.

Plus de 3/4 de ces 4700 acteurs ne comptent pas de salariés : sans trop de surprise, les structures qui en emploient sont généralement les plus anciennes, et commerciales.

L'OEL se heurte à l'imprécision des bases qu'il utilise, rendant les résultats extraits assez peu représentatifs sur certains points. Par exemple, celui du chiffre d'affaires : il n'est disponible, annualisé pour 2018, que pour 333 entreprises. Le CA net des petits et moyens éditeurs sous forme commerciale serait ainsi de 200.000 €, avec des ventes ne dépassant pas 96.000 € pour la moitié. Et, pour un quart des entreprises, le CA s'établit entre 20.000 et 47.000 €.

L'étude du ministère de la Culture établit trois types de modèles économiques. Le premier est celui de plus petites maisons, qui publient moins de 3 titres par an, sont gérées par une seule personne, souvent non rémunérée, qui assurent elles-mêmes la diffusion et la distribution, avec un fort accent mis sur les ventes à distance. Le deuxième modèle voit les gérants rémunérés, parfois des salariés, une délégation de la diffusion-distribution à une filiale d'un groupe d'édition et une part des ventes plus importantes chez les détaillants. Enfin, le troisième, moins bien défini faute de données, délègue sa diffusion-distribution à un acteur qui n'appartient pas à un groupe éditorial.

Quelle production ?

En s'appuyant à présent sur les données du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, l'Observatoire de l'économie du livre établit la fréquence de publication moyenne à moins de quatre titres, en 2018 et en 2019. La moitié des éditeurs n'ont publié qu'un seul titre par an, et les 3/4 moins de trois. Parmi les petites et moyennes maisons, peu sont celles qui publient plus de 10 titres par an : la surproduction n'est donc clairement pas de leur côté.

Le pays d'impression du premier tirage, indiqué dans 89 % des cas, est instructif : la France y apparait largement en tête, avec 80 % des impressions, une proportion bien plus élevée que lorsque l'ensemble du dépôt légal est pris en compte (63 %). Pour le reste, Belgique, Espagne et Italie suivent, ou un autre pays de l'Union européenne. La production des petites et moyennes structures est donc locale, quand l'édition s'interroge sur son impact écologique...

La littérature représente plus de la moitié de la production des structures, devant l'histoire, la géographie et les biographies d'une part, les arts, les jeux et les sports d'autre part. Le prix moyen des livres atteint 19 € en moyenne, un peu inférieur à l'ensemble du dépôt légal (23 €).

13 % des ventes en valeur

À l'aide des informations du panéliste GfK, l'Observatoire de l'économie du livre estime que les ventes des petites et moyennes maisons d'édition représentent, en valeur, 13 % des ventes totales de l'édition (soit 9 %, en volume). Pour obtenir ce résultat, une tranche arbitraire a été définie, pour conserver les données des maisons dont les ventes ont été supérieures à 40.000 € et inférieures à 2 millions € (soit 1506 éditeurs en 2019).

Les librairies restent les meilleures alliées de ces structures, puisque ces dernières réalisent plus du quart de leurs ventes (en valeur) dans les librairies de premier niveau. Les grandes surfaces spécialisées ne sont pas pour autant négligeables, avec près d'un autre quart des ventes : sans surprise, les grandes surfaces alimentaires ne pèsent que pour 5 % d'entre elles.

40 % des ventes, la part la plus importante, reste toutefois le fait des librairies de taille plus petite, les ventes par internet et les autres canaux.

Quel traitement des auteurs ?

Segment particulièrement attendu après l'étude du Syndicat national de l'édition sur le partage de la valeur, la relation aux auteurs a été abordée par le questionnaire du ministère de la Culture. Rappelons que 486 éditeurs y ont répondu — un volume qui fluctue par ailleurs d'une question à une autre : les informations ne sont donc pas représentatives, mais néanmoins intéressantes.

93 % des structures répondantes publient à compte d'éditeur, mais, pour 6 éditeurs sur 10, l'à-valoir n'est pas une pratique systématique ou quasi systématique. Chez 20 % d'entre eux, l'à-valoir est supérieur à 900 €, compris entre 300 et 900 € pour 15 % et inférieur à 300 € pour 6 %. 2/3 des éditeurs pris en compte ne proposent donc pas d'à-valoir, ou de manière très modeste.

374 éditeurs ont répondu à la question sur les droits proportionnels versés aux auteurs sur les ventes : le taux est compris entre 6 et 10 % pour 70 % d'entre eux, inférieur à 6 % pour 14 % des répondants, compris entre 11 et 15 % pour 10 % des maisons environ. Seuls 6 % d'entre elles proposent un taux supérieur à 15 %. L'OEL observe que les maisons les plus récentes ont tendance à offrir des droits plus élevés, et que les ventes de livres semblent moins élevées chez celles proposant les taux les plus hauts.

Une rentabilité négative

À partir des réponses de 344 éditeurs — en limitant les données prises en compte aux structures ayant eu une activité en 2019 — l'OEL a observé la rentabilité d'exploitation des petites et moyennes maisons d'édition. Pour un tiers d'entre elles, la rentabilité est basse, entre 0 et 5 %. Mais pour un quart des structures, elle est très négative, inférieure à -20 %. 14 % seulement de ces entreprises jouissent d’une rentabilité supérieure à 10 %.

Après agrégation des réponses, l'OEL indique que 6 maisons sur 10 présentent une rentabilité d'exploitation positive, et 4 une rentabilité négative. Les maisons à l'activité la plus importante sont, assez logiquement, les plus rentables.

Il reste compliqué de relier cette rentabilité avec tel ou tel comportement ou choix : aucune corrélation n'est ainsi observée entre degré de diversification, délégation ou non de la distribution-diffusion, canal de vente ou obtention d'aides publiques et la rentabilité d'une maison.

Des problématiques, anciennes ou nouvelles

Enfin, les entretiens avec plusieurs éditeurs ont permis d'affiner ce panorama de tout un pan de l'édition française. Invitées à s'exprimer librement sur leurs difficultés, les personnes interrogées évoquent leur fort attachement aux libraires, même si certaines — souvent issues des plus petites structures — pointent un rapport distendu avec ces professionnels, qui portent trop peu d'attention à leur production selon eux.

De la même manière, les médias sont considérés comme des alliés par certains, avec une belle fidélité, mais d'autres jugent qu'ils portent trop d'attention aux livres des grands groupes.

Le système d'aides publiques est plus généralement perçu comme opaque et peu favorable aux petites et moyennes structures, quand celles qui en bénéficient déjà aimeraient un élargissement à d'autres segments éditoriaux.

L'étude relève des préoccupations partagées par toutes les structures : la concurrence et la concentration des grands groupes, les difficultés induites par l'inflation et la hausse des coûts des matières premières, et enfin la demande, encore et toujours, pour la mise en place d'un tarif postal préférentiel pour les envois de livres en France.

L'étude complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0