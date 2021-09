Insolite : un éditeur italo-allemand publie un livre féministe en français et italien

Fondée en 2006 par l'écrivaine napolitaine Lodovica San Guedoro, avec à ses côtés Johann Lerchenwald, auteur allemand, la maison a intégré dernièrement Carlo Maria Steiner, auteur originaire de Mitteleuropa (notion géographique autour de l’Europe centrale aux contours indéfinis), né et ayant grandi en Italie. Un melting-pot qui aboutit à des parutions en italien et en allemand, pour une structure basée à Munich.

Allégorie, féminisme et pandémie

À ce titre, le dernier ouvrage de Lodovica San Guedoro, S’io fossi foco (Si j’étais le feu), roman allégorique dénonçant les stéréotypes féminins avec sagacité et une sévère ironie, brise les frontières européennes un peu plus encore. L’ouvrage, décrit comme complexe par la presse italienne, n’est assurément pas un texte classique. Originaire de Naples, ayant gardé des liens étroits avec la Sicile, elle a fait de nombreux séjours à Paris — son père, communiste convaincu, effectuait des recherches à la BnF. Passée des sympathisants d’extrême gauche, elle a adopté le mouvement des ultra-féministes de la via Pompeo Magno.

Avec S’io fossi foco, elle déchaîne les flammes d’une colère « sur ce monde en ruines : un monde de plus en plus fou et coupable, de plus en plus vil et indigne ».

Son propos, loin de sanctionner les hommes, en appelle aux femmes « qui au lieu d’aspirer à se libérer et avec elles, libérer l’humanité, se plaisent obscènement à perpétuer et entretenir des caractéristiques exaspérantes ». Et de ce fait, maintiennent des comportements « qui leur étaient autrefois imposés par la perversion masculine ».

« Ce livre porte un combat contre la morale de l’époque, une attaque frontale, radicale contre la pornographie, contre la marchandisation du corps féminin et toutes les dégradations liées », nous indique l’auteure. Mais elle y constate également la manipulation galopante des esprits — tant féminins que masculins — devenue « clef de voûte de toute l’immoralité, le mensonge, la tristesse et l’oppression qui caractérisent notre époque ».

Or, dans l’ouvrage, une grande partie du texte est écrit en italien, entrecoupé de multiples épisodes épistolaires... en français.

Correspondance entre France et Allemagne

Une partie en français substantielle, qui est constituée de la correspondance entre la narratrice et l’un de ses cousins à Paris. « C’est une seconde mélodie, contraire, et parfois imbriquée dans la première, qui a pour fonction de changer de pays, d’heure et d’atmosphère, et qui apporte également de l’oxygène au lecteur », nous indique la romancière. De fait, la rédaction s’est opérée durant la période de pandémie et donne aux cousins l’occasion d’une narration pour s’aérer et ne pas périr, suffocants, dans les contextes de confinement, lui en France, elle en Allemagne.

« Les lettres ont ainsi une valeur de témoignage sincère que l’on a pu entendre, penser et des souffrances ressenties dans l’intimité, à l’époque du coronavirus », reprend Lodovica San Guedoro (en photo). Mais surtout, elles sont authentiques, véritablement échangées entre l’une et l’autre, et considérant « l’esprit, la finesse et l’intelligence français », l’auteure a choisi de ne pas les traduire en italien. « Il ne faut pas oublier que le français était, autrefois, la langue universelle d’une Europe cultivée. »

Raison pour laquelle on y retrouve Picasso, qui souhaitait faire le portrait d’un enfant, ou encore le Lapin agile, cabaret où Max Jacob, Picasso ou encore Blaise Cendrars, toute la bohème artistique du début du XXe siècle se retrouvait, au cœur de Montmartre.

Le titre, emprunté au sonnet de Cecco Angiolieri, poète siennois du XIIIe/XIVe siècle, place le texte dans la lignée du cynisme violent que l’on connait. Il parodiait avec délice la Béatrice de Dante, avec Becchina, autant qu’il faisait l’apologie du vin, des jeux d’argent, autant que de la richesse en soi. Peut-être pas un hasard.

Crédits photo Miguel Bruna/ Unsplash