Prix PEN Pinter 2023 : l'ethnographe Rahile Dawut, autrice du courage

La chercheuse ouïghoure, spécialisée dans la culture et le folklore de son peuple, a disparu fin 2017, alors qu'elle se rendait à Pékin pour une conférence. La fondation Dui Hua a révélé le 21 septembre que l'ethnologue a été condamnée en 2018 à une peine de réclusion à perpétuité. Le gouvernement chinois l'accuserait de menacer la sécurité de l'État en promouvant le séparatisme.

Le prix « Auteur du Courage », qui lui est remis cette année, met en lumière un auteur ou une autrice qui se bat, parfois au risque de sa propre vie, pour la liberté d'expression dans le monde.

Enfermée pour avoir aimé sa culture

Michael Rosen, récompensé par l'English PEN pour ses récits et poèmes pour enfants et adultes, s'est exprimé sur son choix lors de la cérémonie de remise du Prix PEN Pinter.

En me tenant ici, à la British Library, je ne pouvais pas mieux prendre conscience du gouffre qui existe entre la liberté dont je bénéficie ou que je prends parfois pour acquise, et celle que tant d'autres autour du monde se voient refuser. J'ai passé tant d'heures de ma vie à m'émerveiller en étudiant différentes histoires et chansons folkloriques, en essayant de comprendre les valeurs, les idées, et les émotions qu'elles expriment. Mon amour pour ce que le poète américain Carl Sandburg appelait « Le Peuple, Oui. » se transforme en chagrin et en colère quand j'apprends qu'une personne est privée de sa liberté précisément pour avoir partagé avec moi ce même amour. C'est pourquoi j'ai choisi Rahile Dawut pour être l'Autrice du Courage de cette année.

Le Prix PEN Pinter, en hommage au prix Nobel de littérature britannique Harold Pinter, est remis chaque année depuis 2009 à un auteur ou une autrice britannique, d'Irlande ou du Commonwealth. L'objectif de cette distinction est de mettre en lumière une personnalité qui, suivant les mots d'Harold Pinter, « jette un regard “sans faille et inébranlable” sur le monde et fait preuve d’une “farouche détermination intellectuelle… à définir la vraie vérité de nos vies et de nos sociétés” ».

La récompense est partagée chaque année avec un « Auteur du Courage » qui est persécuté pour ses écrits.

Chine : la liberté d'écrire sérieusement menacée

La fille de Rahile Dawut a réagi à cette récompense :

Ma mère est une universitaire respectée. Elle devrait être en train de poursuivre ses recherches et profiter de sa retraite, mais au lieu de ça, elle est en prison. La nouvelle de son emprisonnement m'a bien évidemment dévastée, mais elle a aussi dévasté tous ceux qui l'aiment, et tous ceux qui sont attachés à la culture ouïghoure. Elle n'est punie pour rien d'autre que le fait d'aimer sa culture et d'être une chercheuse dévouée à son travail.

Cette distinction intervient alors qu'en mai dernier PEN international (ONG à laquelle est rattachée l'English PEN), PEN America et l’Independent Chinese PEN Center (ICPC) présentaient à l'ONU un rapport qui dénonçait le traitement des autrices par le gouvernement chinois, insistant notamment sur le sort réservé aux minorités ethniques.

Le traitement des populations ouïghoures est évidemment mis en cause par cette contribution. Comme celui de Gulnisa Imin, poétesse ouïghoure connue elle aussi pour ses écrits sur sa culture et condamnée à 17 années de prison après avoir été détenue dans un « centre de rééducation ». Le gouvernement lui reprochait aussi son « séparatisme ».

Le cas d'autres écrivains fait aussi l'objet d'une surveillance particulière, comme le rapportait ActuaLitté. Parmi eux, le Tibétain Zangkar Jamyang, emprisonné pour 4 ans depuis 2020. Il est également accusé de « séparatisme » mais aussi de « diffusion de rumeurs dans des groupes de discussion sur internet ». La poétesse Zhang Wenfang a aussi subi la répression : elle fut condamnée à six mois de détention pour avoir « diffusé de fausses informations menaçant l’ordre public » durant la pandémie.

Malcolm Brown - CC BY-SA 2.0