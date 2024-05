Le Grand Maul, le rendez-vous rugbystiquement littéraire

Il ne faut pas l'oublier, les manieurs de ballon ovale sont aussi des manieurs de mots. De Vincent Moscato à Daniel Herrero, des discours d'avant match aux débriefs de troisième mi-temps, leurs phrasés peuvent soulever les coeurs et arracher les sourires aussi efficacement que leurs épaules peuvent démettre celles de leurs adversaires.

Dans ce coin de France où faire chanter le cuir est un don qui se transmet de génération en génération, l'initiative du Grand Maul a pour but de montrer que le rugby, ce sport de voyou joué par des gentlemen, a toujours fait bon ménage avec la pratique littéraire et artistique.

Pour cette quatrième édition, le festival s'installe trois jours au bord du Lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : l'exposition autour des dessins de Lasserpe, illustrateur landais qui a publié à L'Humanité, l’Equipe, Sud-Ouest ou encore Marianne, auteur de l'affiche du Grand Maul.

Les visiteurs pourront aussi découvrir les oeuvres de Reg Alcorn, peintre irlando-écossais né en Zambie et qui vit à présent en Corrèze. Son travail met en avant le corps, l'espace, la rapidité, l'agilité, le geste.

Le rugby malgache sera à l'honneur, son histoire retracée dans une exposition, ainsi que dans le livre Histoire du rugby à Madagascar, de Fabien Bordeles (Éditions Hémisphère), présent lors du festival. Jeanne Sorrin, capitaine de l'équipe féminine de Madagascar, prendra également la parole.

L'exposition « Du coq à l'âme » retracera l'évolution du rugby gersois au XXe siècle, de son implantation dans les villes à partir de 1897 à son enracinement progressif dans l'ensemble du territoire jusqu'à aujourd'hui.

Deux documentaires seront diffusés lors des soirées du vendredi et du samedi, consacrés aux légendes du rugby français, Jacques Fouroux et François Moncla.

À noter, la présence de la maison d'édition locale, Les Éditions Passiflores, qui publie entre autres des ouvrages sur la culture, l'art et le sport du Sud-Ouest. La librairie capbretonnaise Le Vent Delire présentera « La Librairie du Rugby », une sélection de livres qui tournent autour du ballon ovale.

Sans oublier les traditionnels apéros, « tchic tchac musicaux » et autres moments de partages autour de passions communes : l'ovalie et les arts. Parmi eux, le dimanche matin, une démonstration de rugby à 5, variante « à toucher » et sans contact, qui permet des parties mixtes et intergénérationnelles.

Le tout garanti « dans le respect des deux grands H qui s’élancent de part et d’autre du pré, et qui peuvent pour nous signifier : Humanisme et Humilité ». Parce que le rugby, comme la littérature, c'est l'école de la vie.

L'ensemble du programme est à retrouver ci-dessous :

Crédits image : Lasserpe / Le Grand Maul