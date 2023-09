Le Grand Prix de l'Imaginaire quitte Saint-Malo pour Montpellier

Le Grand Prix de l'Imaginaire prendra ses quartiers chez les Clapassièrs, qui l'attendent à bras ouverts. La Comédie du Livre, qui approche de ses quarante années d'existence, embrassera les littératures de l'Imaginaire, en devenant partenaire du prix. Avec près de 250 écrivains et 70.000 passionnés qui se rassemblent chaque année, ce rendez-vous littéraire est incontournable en France.

Depuis 2022, le festival s'est métamorphosé en La Comédie du Livre, dix jours en mai, offrant une profusion d'événements, entre débats et soirées musicales. En 2023, Montpellier et ses environs ont vibré au rythme de plus de cent manifestations culturelles.

Avec l'arrivée du GPI, Montpellier mettra l'accent sur l'Imaginaire, renforçant ainsi son engagement envers la littérature. C’est avec enthousiasme que seront décernées les récompenses aux gagnants dès 2024. Soulignons qu'aucun événement similaire n'existe ni en PACA ni en Occitanie. La Comédie du Livre se déroulera sur dix jours en mai, culminant avec le salon du livre lors du week-end de Pentecôte 2024.

« Ouvrir un volet “Imaginaire” implique de trouver un partenaire pleinement légitime, d’autant plus que ce secteur se décline de la jeunesse jusqu’à la bande dessinée », note Régis Penalva, commissaire général de l’événement montpelliérain. « En outre, les librairies de la ville, qui sont historiquement à l’origine de la manifestation, en formulaient la demande depuis plusieurs années. »

Chance : Joëlle Wintrebert habite Montpellier, et plusieurs jurés du prix sont attachés à la ville. « Le GPI cherchait un nouveau souffle, en venant nous voir, avec la perspective d’une approche renouvelée », poursuit-il auprès de ActuaLitté.

Les liens avec le secteur vidéoludique comptent d’ailleurs parmi les projets qu’entretient la Comédie du livre. Dans une région où Ubisoft côtoie Dwarf, sans oublier des institutions comme Esma et Artefix, spécialisées dans l’animation et les nouvelles technologies, l’interconnexion est palpable. Des écrivains renommés tels que Samantha Bailly et Nicolas Digard s’aventurent d’ailleurs dans l’univers de la conception de jeux. Les synergies sont manifestes et promettent un avenir riche en collaborations : le Grand Prix de l’Imaginaire représentera une passerelle supplémentaire.

Conclusion, l'Imaginaire sera l’un des axes de l’édition 2024. « Nous projetons d'en faire un élément structurant pour la programmation de 2024, et des années suivantes », conclut-il.

50 ans de lectures plus tard...

Après 13 années de partenariat avec Étonnants Voyageurs, le GPI avait bénéficié d’une fructueuse collaboration avec les Utopiales de Nantes. « Michel Le Bris [fondateur d’"Étonnants Voyageurs", décédé en janvier 2021, Ndlr] était enthousiaste, quand nous avons choisi de quitter Nantes, à l’idée de faire sortir du ghetto tout un pan de la littérature. Cela valait autant pour les romans adultes, que les ouvrages jeunesse », se souvient Joëlle Wintrebert.

À l’origine, se trouvait Jean-Pierre Fontana, président et fondateur du Grand Prix de la Science-Fiction Française, qui fut inauguré en 1974. L’écrivain, éditeur et critique spécialisé sortait alors du festival de SF monté à Clermont-Ferrand, quand il décida de créer cette récompense. « Nous lui décernerons un prix spécial cinquantenaire à Montpellier », nous précise la présidente du GPI. « Durant quarante années, il a occupé cette charge de président du jury, et su le faire évoluer quand disparut le prix Apollo, en 1992. »

Ce dernier, qui saluait des romans de SF d’auteurs nationaux et internationaux, aboutit à ce que le prix originellement dédié à la SF française s’ouvrît à toutes les littératures de l'imaginaire, francophones, comme étrangères.

Et côté programmation, des projets sont en cours, notamment avec le service Occitanie Livre et lecture, dans le cadre de parcours avec les bibliothécaires de la Région. « Nous avons à cœur de co-construire avec La Comédie un projet qui intégrera les établissements scolaires, les libraires, les médias : ce cinquantenaire servira de moteur pour de nombreuses actions. »

