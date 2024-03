Québec : 35 BD en lice pour les 25es Prix Bédélys

Depuis 25 ans, les Prix Bédélys récompensent l'excellence et l'innovation dans l'univers de la bande dessinée. L'édition de cette année continue de mettre à l'honneur les meilleures BD publiées au Québec en 2023.

Voici les finalistes des 25es Prix Bédélys :



Bédélys Québec (meilleure bande dessinée d’un·e artiste québécois·e publiée par une maison d’édition québécoise) :

Are You Willing to Die for the Cause ?, Chris Oliveros (Drawn & Quarterly)

Botanica drama, Thom (Pow Pow)

Les inconvénients de la félicité, François Donatien (Nouvelle Adresse)

Passages secrets, T.1, Axelle Lenoir (Pow Pow)

Shérif Junior, T.1, Samuel Cantin (Pow Pow)



Bédélys Jeunesse Québec (meilleure bande dessinée destinée aux jeunes de 14 ans et moins d’un·e artiste québécois·e publiée par une maison d’édition québécoise) :

Gervais et Conrad, Iris Boudreau (Les 400 coups)

J'aime pas ta robe, Danielle Chaperon, Samuel Cantin (Monsieur Ed)

La soupe au lait, Émilie Leduc (Monsieur Ed)

Le tiroir des bas tout seuls, Orbie (Les 400 coups)

L'univers est un ninja, Le livre blanc, Alex A. (Presses aventure)

Bédélys Indépendant Francophone (meilleure bande dessinée francophone autoéditée au Québec) :

Astra, Annabelle Brazeau

Cahier Dollorama, Richard Suicide

RPG Maker Mag numéro 1, Saturnome

Crépuscule, Catherine de Gongre

Toutes les nuances de bruit, Sandra Breault

Bédélys Indépendant Anglophone (meilleure bande dessinée anglophone autoéditée au Québec) :

Augustine, Vol. 1, Winter Jay Kiakas, Tas Mukanik

Barb: Bloodbath & Beyond, Jonathan Burrello

Hell of a Night, Geneviève Bigué

Softy, Sarah Gysin

Spores, Joshua Barkman

Bédélys Jeunesse (meilleure bande dessinée en langue française destinée aux jeunes de 7 à 14 ans) :

Frizzy, Claribel A. Ortega, Rose Bousamra (Jungle)

L'échappée belle, Faith Erin Hicks (trad. Fanny Soubiran, Rue de Sèvres)

L'été du vertige, Adlynn Fischer (La Ville Brûle)

La malédiction de Mamo, Sas Milledge (Jungle)

La cité des dragons : N° 1 - La tempête de l'éveil, Jaimal Yogis, Vivian Truong (Scholastic)

Bédélys Étranger (meilleure bande dessinée en langue française publiée hors Québec) :

Astra Nova, Lisa Blumen (L'employé du moi)

Chumbo, Matthias Lehmann (Casterman)

Creuser, voguer, Delphine Panique (Cornelius)

Des maux à dire, Bea Lema (Sarbacane)

Do A Power bomb, Daniel Warren Johnson, Mike Spicer (Urban comics)

Dum dum, Lukasz Wojciechowski (Éditions çà et là)

Frontier, Guillaume Singelin (Rue de Sèvres)

Ils brûlent, T.1, Aniss El Hamouri (6 pieds sous terre)

Le ciel dans la tête, Antonio Altarriba, Sergio García Sánchez, Lola Moral (Denoël)

Le visage de Pavil, Jeremy Perrodeau (2024)

Les finalistes ont été sélectionnés par des jurys composés de lecteurs et lectrices avertis, incluant des bibliothécaires et des professionnels du livre. Pour la catégorie Bédélys jeunesse, le jury est constitué d’élèves du primaire, sous la supervision de bibliothécaires des bibliothèques Père-Ambroise et Marc-Favreau.

La remise des prix aura lieu lors de la soirée d'ouverture du 13e Festival BD de Montréal, qui se déroulera rue Saint-Denis du 24 au 26 mai 2024. L'événement, animé par la journaliste Marie-Louise Arsenault, se tiendra à La Tulipe le jeudi 23 mai.

Cette édition verra pour la première fois l'attribution du prix Bédélys jeunesse Québec par Télé-Québec, accompagné d'une bourse de 1000 $, et la production d'une capsule vidéo par La Fabrique culturelle pour le lauréat ou la lauréate. Le prix Bédélys Québec, avec sa bourse de 1000$, et le prix Bédélys étranger seront remis par la Librairie Planète BD.

À l'occasion du 25e anniversaire des prix Bédélys, Copibec contribuera également en offrant des bourses de 500$ aux récipiendaires des prix Québec et jeunesse Québec.

Le Festival BD de Montréal attribuera de son côté des bourses de 1000 $, ainsi qu'une demi-table pour la prochaine édition du festival, aux gagnants des prix indépendants francophone et anglophone. Au total, 5000 $ de dotation seront distribués en 2024.

Les gagnants des prix Québec, Jeunesse Québec, indépendant francophone et anglophone recevront également un exemplaire d’Antidote+ Personnel, grâce à Druide informatique. Pour la quinzième année consécutive, chaque prix sera accompagné d'un trophée unique, œuvre de l'artiste Karl Dupéré-Richer.

L'an dernier, Peau de Mieke Versyp et Sabien Clement (Trad. Françoise Antoine, Éditions çà et là) gagnait le Prix étranger ; Niki Smith était lauréat du Prix Bédélys jeunesse pour L’espace d’un instant (Rue de Sèvres) ; Jessi gagnait le Prix francophone indépendant pour Déphasé | Phase shift ; le Prix anglophone indépendant était attribué à Lost Virtue #0, Art or Die ; Si on était... tome 2 d'Axelle Lenoir remportait le Prix jeunesse Québec ; Cab remportait le Prix Québec pour Utown.

