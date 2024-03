Livres et arts vivants en escale à Bordeaux

Cette fusion artistique et disciplinaire offre une nouvelle manière d'expérimenter la littérature, à travers des ateliers, des lectures animées, et des soirées thématiques, tout en encourageant la réflexion et l'imagination lors de discussions et débats. Chaque moment du festival, qui dure trois jours, s'articule autour d'un livre et met en avant son auteur, démocratisant l'accès à la lecture pour tous.

Avec l'ambition de rayonner au-delà des murs du festival, des avant-premières sont organisées dans des espaces culturels de la métropole bordelaise, visant à promouvoir la littérature auprès de nouveaux publics. Les Escales du Livre se distinguent par leur capacité à engager un large public depuis plus de 20 ans, brisant les barrières autour de la littérature et célébrant sa capacité à évoquer des émotions universelles et diverses à travers toutes les générations.

En 2024, l'événement prend une nouvelle ampleur sous le nom de "Les Escales du Livre" et se tiendra du 5 au 7 avril dans le vibrant quartier de Sainte-Croix à Bordeaux. Cette édition promet une programmation audacieuse et interdisciplinaire, attirant des auteurs en vue et les talents émergents, tout en mettant l'accent sur la richesse des éditeurs indépendants à travers son village littéraire unique.

Avec plus de 100 auteurs et illustrateurs, français et internationaux, de divers genres littéraires, ainsi qu'une multitude d'exposants et de libraires indépendants, le festival s'ouvre à un visitorat toujours plus large, offrant des rencontres, des échanges, et des performances qui fusionnent le monde du livre et celui des arts vivants.

Considéré comme un point culminant culturel du printemps en Nouvelle-Aquitaine, Les Escales du Livre attire annuellement plus de 18 000 visiteurs, consolidant son statut de grand rendez-vous pour les amateurs de littérature et d'art vivant.

En quelques chiffres, avant de se plonger dans les lettres, la 22e édition des Escales du livre, ce seront : 14 spectacles et 20 lectures musicales et dessinées, dont 10 créations ; 26 artistes ; 4 formats participatifs. Mais 2024 apporte son lot de nouveautés avec une lecture gustative, une battle de compliments et deux murder party... On en découvrira un avant-goût ci-dessous :

Crédits photo : Pierre Planchenault