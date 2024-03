Tu as rencontré ta mère.

Tu t’échappes dans tes lectures. Évasion réussie.

Tu grandis, tu ris, tu danses, tu tombes amoureuse, tu enfantes, tu deviens photographe, tu captures le bonheur des autres. Te voilà grand-mère, tu écris cinq livres, des nouvelles, une pièce de théâtre. Sous tes habits de lumière, une cicatrice invisible. A l’entrée de l’impasse, tu plantes un écriteau : intime, ne pas franchir. Jamais elle ne sera l’héroïne d’un de tes romans. Rien. Pas une ligne.

Et puis, un matin de novembre, sa mort te claque au visage.

Tu n’assistes pas à son enterrement. Vingt ans que tu ne l’avais pas vue et, subitement, cette femme d’un mètre cinquante-quatre squatte tes pensées, s’interpose entre toi et le texte que tu composais. Ton cocon d’écrivain vole en éclats. Le vacarme de ses silences résonne dans ta tête. Tu veux comprendre pourquoi elle t’a toujours ignorée.

Tu ne connais rien de sa vie. Tu te lances. Tu plonges. Mal de mère. L’inconnu t’engloutit.

Tu explores son enfance pour décoder la tienne. Tu visionnes des kilomètres de documentaires. Anvers, 10 mai 1940. A l’heure de fêter son dixième anniversaire, elle doit fuir la Belgique envahie par les Allemands. En quelques minutes, elle quitte sa maison, ses amies, son piano. Musicienne prodige, prise au piège de la Seconde Guerre mondiale. C’est le début de l’engrenage qui forgera sa destinée.

Tes recherches te conduisent d’Odessa à Anvers, des routes de l’exode à Saint-Médard-de-Mussidan, de Marseille à Ellis Island, de New York à Bruxelles. Tu exhumes les secrets enfouis de ta famille russe, juive, déracinée, les Shamisso.

Pendant des mois, tu traques des indices. Trois continents, quatre générations. Tu romances l’absence. Tu creuses là où ça fait mal dans l’espoir insensé d’entrevoir une nouvelle version de ta vie. Tes yeux dans ses yeux. Sans revanche ni rancœur. Seulement les mots pour nouer des liens, tisser une histoire, créer une mère de papier.

Comment parler ta langue maternelle quand ta mère ne t’a pas adressé la parole ?

Dix fois, tu as voulu abandonner. Tu t’es obstinée. Certaines découvertes te dévastent, t’empêchent de dormir. Tu ouvres toutes les fenêtres pour laisser entrer l’air. Dans les lieux publics, tu te sens soudain en insécurité. Souvent, tu te figes sur ta chaise sans plus pouvoir bouger les doigts. Quand une panne de chauffage refroidit ton refuge, tu enfiles des mitaines, trois paires de chaussettes de laine et tu continues. Si une idée surgit alors que tu sortais t’acheter un plat de chicons au gratin, la faim de l’écriture l’emporte.

L’enquête t’occupe nuit et jour, jour et nuit. Le voyage te ramène à toi. La littérature n’efface pas la violence du manque d’amour. Depuis le temps que tu trimballes ton lourd bagage, tu sais que tu as pris perpétuité.

Tu n’es pas revenue la même de ce périple. Partie d’un rendez-vous impossible à ses funérailles, tu as commencé ce récit dans la frénésie. Urgence vitale.

Tu ne voyais que les ténèbres. Aujourd’hui, tu perçois des nuances, tu respires mieux. Le Dernier bateau pour l’Amérique, c’était le bateau de la dernière chance. Pour elle, pour toi.

Des phrases de Fernando Sabino se faufilent, s’imposent. Épigraphe, plutôt qu’épitaphe.

Faire de l’interruption, un nouveau chemin,

faire de la chute, un pas de danse,

faire de la peur, un escalier,

du rêve, un pont,

de la recherche… une rencontre.

Tu as rencontré ta mère.

Karine Lambert



Dernier bateau pour l’Amérique. En librairie, le 13 mars 2024

En voici un extrait :

