Traverser les lacs à la nage et déplier le temps

J’ai regretté leur quiétude helvétique, blanche, insidieuse, l’absence d’embruns et de sel. La fréquence trop rapide des vagues, alors que les vagues océaniques et les marées donnent l’impression de pouvoir respirer profondément.

J’ai vu le Léman comme le lieu de naissance de la mélancolie (pour reprendre le beau thème d’une exposition au musée Jenisch, de Vevey, qui s’amusait à reconnaître, représentée à l’arrière-fond de La Mélancolie de Dürer, une vue du Léman).

Longtemps j’ai eu la sensation naïve de vivre hors de l’Histoire, dans un pays maintenu hors du temps.

Le calme apparent est aussi intéressant à écrire que la tempête : son envoutement agit plus profondément. J’ai lu Simenon, qui rédigea une bonne partie de son œuvre en Suisse ; je n’oublie pas que Mary Shelley a imaginé Frankenstein sur les rives de cette mer intérieure.

Grâce à eux, j’ai appris qu’il faut se méfier des eaux dormantes.

De fin avril à début octobre, je me baigne presque quotidiennement dans le Léman, des immersions longues, en solitaire ou en compagnie d’un ou d’une amie. Pas trop près du bord, parce que c’est la profondeur qui nous porte.

Je n’ai traversé qu’une fois le petit lac de Bret, son frère minuscule, qui se trouve à quelques kilomètres de Lausanne, dans la campagne. C’est de cette traversée qu’est né le roman La double nuit du lac (éditions La Veilleuse). Autour de cette simple nage se sont cristallisées la fin d’un couple et une prise de conscience des plis du temps.

Un homme reste sur la plage. Un autre homme, celui qui partage sa vie, franchit le lac comme s'il transgressait, sans le savoir, un interdit.

Plus rien ne sera comme avant.

Une douzaine d’années plus tard, lors d’une résidence à la Fondation Jan Michalski, à Montricher, j’ai traversé le lac Brenet, dans le Jura suisse. Ce franchissement, entre deux rives, a réactivé poétiquement la première traversée.

Les lacs dans lesquels je me suis baigné sont reliés par les rivières souterraines de la rêverie ‒ ils communiquent entre eux. La force de la fiction vient des répétitions, des variations, des écarts avec la réalité. Écrire, c’est se retourner et regarder le monde depuis l’autre rive.

Le paysage dans lequel j’ai grandi et que j’ai arpenté à nouveau pour travailler à La double nuit du lac, c’est celui du poète Gustave Roud. Il ne s’intéressait pas au lac ni aux montagnes, leur préférant les collines plus douces, plus discrètes, plus « humaines » et proches des paysans. J’ai eu la chance de collaborer à l’édition de ses Œuvres complètes, parues chez Zoé l’an passé.

De lire cet auteur essentiel, de le relire, d’apprendre à regarder les campagnes apparemment « sans histoires » dans lesquelles j’ai grandi, lorsque je partais seul, à l’âge de cinq ans, plonger dans la « houle » des prés de graminées et de fleurs sauvages.

Ici se creuse le thème de la solitude « en éveil », propice à un lien plus profond, plus étroit, avec la nature. Chaque livre doit faire un pas de côté, préférer des chemins qui n’ont pas ou peu été empruntés jusqu’à lui. Le sentier choisi par La double nuit du lac est celui d’une solitude bruissante, rayonnante et pleine, devenue la caisse de résonance du monde des vivants et des morts.

