Marjane Satrapi entre à l'Académie des beaux-arts, section cinéma

Marjane Satrapi avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'elle en avait terminé avec la bande dessinée. Comme pour illustrer cet éloignement, son élection à l'Académie des beaux-arts lui a attribué le fauteuil V de la section cinéma et audiovisuel, et non celle de gravure et de dessin, où siègent deux auteurs de bandes dessinées, Catherine Meurisse et Emmanuel Guibert.

Son élection doit encore être approuvée par le Président de la République, « Protecteur de l’Académie », simple formalité. Elle rejoint au sein de la section Roman Polanski, Régis Wargnier, Jean-Jacques Annaud, Coline Serreau et Frédéric Mitterrand.

Artiste peintre, auteure de bande dessinée, scénariste et réalisatrice franco-iranienne, Marjane Satrapi est née en 1969 à Racht en Iran, et part en France en 1994. Sortie de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, elle fréquente le fameux atelier des Vosges, aux côtés d'autres créateurs, dont Christophe Blain, Joann Sfar, Lewis Trondheim et David B..

Les éditions L'Association accueillent les œuvres de ces jeunes artistes, dont Persepolis, saga dans laquelle Satrapi raconte son enfance et son adolescence à Téhéran, pendant la révolution islamique. Le succès sera au rendez-vous, marquant l'histoire du 9e art français. Elle publie plusieurs autres albums chez L'Association, dont Poulet aux prunes, en 2004.

Un chapitre terminé

En 2007, avec Vincent Paronnaud, elle adapte elle-même Persepolis en long-métrage d'animation, rencontrant un succès critique et public. À partir de cette expérience, elle se consacre plus largement au 7e art, réalisant une autre adaptation d'un de ses livres, Poulet aux prunes (2011), puis The Voices (2014), d'après un scénario de Michael R. Perry, et Radioactive (2019), autour de la figure de Marie Curie, tiré de la BD Radioactive — Marie & Pierre Curie, l'histoire de deux forces invisibles : la radioactivité et l'amour de Lauren Redniss (traduit par Carine Chichereau, Fleuve Éditions).

En 2023, elle persiste et signe : la bande dessinée, c'est terminé pour elle. Écrire une BD, expliquait-elle alors, « n’est plus difficile, parce que je sais comment faire. Ma vie n'est que recherche, je ne veux pas me sentir à l'aise. J’aime le chaos. Je ne vais pas vivre encore 300 ans. Je dois explorer tout ce que je peux avant de mourir ».

Fin 2023, elle a malgré tout dirigé une anthologie, Femme, vie, liberté (éditions L’Iconoclaste), articulée autour des droits des femmes en Iran et de la lutte des Iraniennes après la mort de Mahsa Amini. L'album présente des participations de Joann Sfar, Catel, Lewis Trondheim ou encore Winshluss, entre autres.

Ce 12 mars 2024 sera dévoilée la tapisserie qu'elle a dessinée pour les Jeux olympiques et paralympiques, tissée en trois ans par les artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais.

Photographie : Marjane Satrapi (crédits Rahi Rezvani), l'Institut de France, qui abrite l'Académie des beaux-arts (illustration, Adrien Sifre, CC BY-NC-ND 2.0)