Fini la BD pour Marjane Satrapi : “Ma vie n'est que recherche

Marjane Satrapi est connue pour sa bande dessinée autobiographique Persepolis (L’association). Née en 1969, l'autrice y raconte en quatre volumes sa jeunesse en Iran, marquée par la révolution islamique de 1979. Ce tremblement de terre politique, social et culturel renverse l'État impérialiste du Shah, tandis que les islamistes désormais au pouvoir contraignent les femmes à rester au foyer et à obéir à la Charia. Ce qui suppose notamment une soumission à l'homme, tant dans la sphère privée que publique...

D'une mère révolutionnaire et opposée à ce nouveau régime, Marjane Satrapi y raconte notamment ses actions quotidiennes de résistance (acheter des disques à la sauvette provenant des États-Unis, aller danser, boire de l’alcool...). L'oeuvre reçoit de multiples récompenses littéraires, dont le Alph-Art coup de cœur du festival d'Angoulême pour le premier volume en 2001.

Dès 2013, l'oeuvre a fait l'objet de censure aux États-Unis, et l'a été de nouveau en 2022. Les auteurs de cette restriction évoquent alors l'allusion à des scènes de tortures, ou encore à des scènes de sexe. Ce à quoi l'autrice répond qu'être censurée revient à un grand compliment, tant cela montre la pertinence des sujets abordés...

Interdire des livres, c'est revivre les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. - Marjane Satrapi à Publishers Weekly, le 16 août 2023

En 2003, elle publie Broderies (L'Association), qui mêle des récits de femmes iraniennes à propos de l'amour, du mariage, et du sexe. L'année suivante, Poulet aux prunes (L'Association) reçoit le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2005.

Malgré ce succès, elle « ne fer[a] plus jamais de bandes dessinées » explique t-elle à Publishers Weekly. « Ce chapitre de ma vie est derrière moi. Et j’ai toujours été comme ça — je suis comme une voiture où il n'y aurait pas de marche arrière. »

Écrire une bande dessinée « n’est plus difficile, parce que je sais comment faire. Ma vie n'est que recherche, je ne veux pas me sentir à l'aise. J’aime le chaos. Je ne vais pas vivre encore 300 ans. Je dois explorer tout ce que je peux avant de mourir », précise-t-elle encore.

Défendre la voix des femmes par le cinéma

Désormais, c'est par le cinéma que Marjane Satrapi raconte des histoires et défend le droit des femmes. Elle a adapté au cinéma Persepolis, primé par le jury de Cannes en 2007. Suivi de Poulet aux prunes en 2011.

Son premier film non adapté d’une de ses œuvres, The Voices (2014), avec Ryan Reynold, a été primé à l’Étrange Festival et à Gérardmer. En 2019, elle adapte le roman graphique Radioactive : Marie & Pierre Curie : A Tale of Love and Fallout de Lauren Redniss, qui retrace la vie de Maria Skłodowska. On y retrouve Rosamund Pike (I care a lot), Sam Riley (Orgueil et Préjugés et Zombies) ou encore Anya Taylor-Joy (Le jeu de la Dame).

De plus, elle s’engage dans sa vie personnelle pour donner la parole aux femmes iraniennes. En mars 2023, elle exprimait son soutien aux jeunes filles téhéranaises, qui, suite à une danse sans voile le 8 mars dernier, ont été sommées par les autorités du gouvernement iranien de s’excuser publiquement… Sur le titre « Calm down » [de Rema, NdR], elle reprend alors la chorégraphie avec d’autres femmes iraniennes devant l’ambassade d’Iran à Paris.

« On va rouler du cul jusqu’à leur en crever les yeux. on est là pour soutenir notre peuple jusqu’au dernier souffle. »

- Marjane Satrapi (Paris Match, le 21 mars 2023)

En affichant son soutien, la réalisatrice souhaite transmettre de l'espoir et du courage à ses femmes qui continuent d'affirmer leur droit d'être libre : « Il n’y a rien de plus beau que la liberté si ce n’est de lutter pour elle. »

Crédits photo : Extrait du film Persepolis