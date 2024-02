Le Salon du Livre d'Étampes revient pour une deuxième édition

L'événement se tiendra à la salle des fêtes Jean Lurçat et réunira plus de soixante auteurs, dont Laura El Makki, Anne-Marie Desplat-Duc, Thomas VDB, et bien d'autres, ainsi que des auteurs indépendants comme Fabienne Burtin, Jak Lemonnier, Lhattie Haniel, ou encore l'artiste Claude Degoutte. Les visiteurs auront l'occasion de rencontrer ces auteurs et de découvrir leurs œuvres aux stands des librairies L’histoire sans faim et Espace-Temps.

Des activités ludiques autour du livre seront proposées, avec notamment des tables littéraires autour de deux thématiques : « Les littératures de l’Imaginaire » animée par David Meulemans, responsable de la Maison d’édition Aux forges de Vulcain, de l’autrice Myriam White Le-Goff et de l’auteur Fabrice Colin et « Les Femmes et la Littérature », avec la responsable de la maison d’édition Jeanne & Juliette, Virginie Bégaudeau, David Meulemans et les autrices Julia Colin et Marie-Fleur Albecker.

Un atelier d’écriture, une lecture de contes pour enfants, une rencontre avec Laura El Makki, et une discussion avec Fabrice Papillon sont également au programme. Le salon offrira des animations variées comme un défilé de mascottes et un atelier de dessin manga. L'artiste de Street Art Ariane Pasco réalisera un tableau en direct.

Une tombola caritative aura lieu, en faveur de l’association Les P’tits Doudous, qui a pour but d’accompagner les enfants qui se font opérer à l’hôpital d’Étampes et de Dourdan. Une vente de livre d'occasion à 1 € sera aussi mise en place, dont les fonds seront reversés à cette même association.

Enfin, des prix seront remis dans le cadre d'un concours d’écriture avec des classes de 4e de deux collèges d'Étampes, avec le soutien du Rotary Club et du Lions Club d’Étampes.