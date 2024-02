Agressions sexuelles : Gérard Miller accusé par plusieurs femmes

Chroniqueur à la radio, à la télévision, auteur de nombreux ouvrages, Gérard Miller est cette fois visé par plusieurs témoignages de femmes, qui l'accusent d'agressions sexuelles, dont certaines se seraient déroulées dans le cadre de séances d'hypnose, et même d'un viol.

Le 31 janvier dernier, la revue Elle publie une enquête autour du psychanalyste, pour laquelle les témoignages de trois femmes ont été recueillis. Parmi elles, la journaliste et metteure en scène Muriel Cousin, qui raconte des faits qui se seraient produits en 1990, alors qu'elle était âgée de 23 ans, face à Miller, 42 ans à l'époque.

Après s'être portée volontaire comme « cobaye » pour un article sur l'hypnose, elle retrouve Miller à l'Institut du champ freudien, à Paris. Mais la séance prend une autre tournure, selon son témoignage. « Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon », détaille-t-elle, ajoutant qu'elle « trouve le courage de se lever et de prendre la fuite ».

Une autre femme évoque des faits qui se seraient déroulés en 2004, alors qu'elle était âgée de 19 ans et Miller de 55 ans. Après un enregistrement de l'émission « On a tout essayé », elle aurait été conviée avec une amie chez le psychanalyste et invitée à participer à un « jeu ». « Il est remonté très progressivement jusqu'à ma poitrine. Je devais être dans un état second, car je n'ai pas réagi. À côté de moi, mon amie s'est levée pour partir », explique-t-elle à Elle. D'après son témoignage, Gérard Miller l'aurait ensuite violée.

Un « aveuglement collectif »

Les témoignages des victimes présumées de Gérard Miller ont commencé à affluer après la diffusion, dans l'émission C ce soir sur France 5, d'images du réalisateur Benoît Jacquot, en 2011, évoquant sa relation passée avec l'actrice Judith Godrèche, lorsque celle-ci était âgée de 14 ans et lui-même était quadragénaire. Des propos prononcés dans un documentaire de Miller, Les ruses du désir : L'interdit, fait de « témoignages de personnalités et d'anonymes qui ont transgressé leurs principes pour vivre leur amour ».

« Aujourd’hui, je ne pourrais plus imaginer le même film, parce que nous ne sommes plus dans cet aveuglement collectif, il faut bien mesurer ce qui a changé, sinon on oublie ce qui a été révolutionnaire dans MeToo », avait expliqué le psychanalyste sur le plateau de C ce soir. L'actrice Judith Godrèche elle-même est revenue sur cette relation avec Jacquot, évoquant un contexte « d'emprise » - elle a d'ailleurs porté plainte pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans » contre le réalisateur.

Dénonçant régulièrement les agresseurs et l'impunité dont ils peuvent jouir lors de ses interventions médiatiques, Gérard Miller a reconnu, après l'enquête publiée par Elle, « qu’un rapport inégalitaire existait objectivement dans les relations que je pouvais avoir avec des femmes plus jeunes que moi ». « Psychanalyste, universitaire, auteur, chroniqueur télé et radio, j’étais de fait un homme de pouvoir, et il y avait dès lors une dissymétrie objective, dont on peut se dire aujourd’hui qu’elle était purement et simplement rédhibitoire », ajoute-t-il dans un courrier envoyé à Libération.

De nouvelles accusations

Ce mardi 6 février, la revue Mediapart a publié dix nouveaux témoignages de femmes s'estimant victimes de Gérard Miller. Les faits remonteraient à une période s'étalant de 1995 à 2016, avec le domicile du psychanalyste « au cœur de tous les récits » et concerneraient des femmes alors âgées de 16 à 21 ans.

Comme le raconte Mediapart, « le rituel décrit est presque toujours le même » : le célèbre chroniqueur aurait invité chez lui des spectatrices des émissions de Laurent Ruquier ou Michel Drucker, pour leur proposer un ou plusieurs verres d'alcool, mais aussi des « expériences d’hypnose » ou de « détente ». Au cours de ces moments, des agressions sexuelles ou des comportements inappropriés seraient survenus, selon les témoignages.

Ce mardi 6 février, le parquet de Paris aurait été destinataire du signalement d'une femme souhaitant porter plainte contre Gérard Miller. Ce dernier a adressé une longue réponse à Mediapart, avec des propos semblables à ceux de son courrier à Libération. « Mais jamais je n’aurais imaginé que de m’avoir rencontré à un moment ou à un autre de leur vie produirait chez des femmes des souvenirs aussi négatifs, et que leur mémoire et la mienne pourraient à ce point ne pas coïncider », y indique-t-il notamment.

Il assure par ailleurs n'avoir « jamais pratiqué l’hypnose ni dans mon bureau, avec des patients, ni plus généralement à mon domicile. Jamais. Même si dans tel ou tel souvenir, c’est le mot qui est employé, il ne correspond pas à la réalité. »