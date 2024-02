À la Fête du livre de Bron, âme d'enfant bienvenue

Bien que la tranche d'âge de la cible principale part des enfants jusqu'aux adolescents, les parents, adultes, et tout adepte de littérature et d'illustration jeunesse sont également les bienvenus.

35 auteurs et autrices, illustrateurs, illustratrices et artistes sont convié.es au travers de lectures-spectacles, ateliers, tables rondes, dédicaces, masterclasses, projection, spectacles, escape game, exposition. C'est le cas de Charles Berberian, qui amènera à explorer l'existence des arbres - et au-delà - à travers une approche poétique, sensible, lors de la rencontre intitulée « Le Vivant », qui se tiendra le samedi 9 mars à 15h30.

Une autre session de dialogue avec les autrices Anaïs Vaugelade et Hélène Vignal s'annonce. Ces dernières, qui lisent, qui écrivent, ou qui éditent des ouvrages destinés à la jeunesse, partageront leurs réflexions sur les limites de ce qu'il est possible de dire, à qui s'adresser, et comment le faire. Cette rencontre, sous le signe de « La Passion », aura lieu le même jour, à 16h15, conseillée dès l'âge de 7 ans.

Enfance et sentiment

Enfin, une table ronde réunissant Irène Bonacina, Ludovic Lecomte et Gaya Wisniewski se déroulera le dimanche 10 mars à 14h. Ces trois auteurs et autrices, dont les œuvres célèbrent l'amitié, la puissance des liens quotidiens et la joie de l'unité malgré les différences, partageront leurs expériences et différentes perspectives autour du livre jeunesse. Cet événement-ci, « L'Amitié », est accessible à tous et à toutes, recommandé à partir de 7 ans.

En outre, « Les tout-petits », « Les incontournables » et « En famille » seront les trois parcours proposés, composés de sept propositions artistiques. Avec pour thème général de l'édition 2024, « Sauver l’amour », la Fête du Livre de Bron explore les concepts de courage, de quête et d'utopie liés aux sentiments, offrant des perspectives dans un contexte global préoccupant. Ce thème aborde la façon dont les « dimensions les plus intimes sont traversées par le lien à l’époque, à la société, et à la grande histoire », en se concentrant sur l'amour.

L'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site du Festival.

Crédits photo : Aaron Burden / unsplash