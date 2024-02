Editeurs et producteurs ont rendez-vous à Lille pour le Festival Séries Mania

Cette année plus de 120 marques d’édition françaises et internationales seront représentées par les éditeurs à l’occasion d’une journée de rendez-vous B2B avec les producteurs et diffuseurs participants à Séries Mania Forum.

Pour la première fois, un panel sur les nouvelles voix de l’adaptation littéraire réunira également experts du livre et de l’audiovisuel.

L’initiative Shoot the Book! a fêté ses dix ans en 2023 au Festival de Cannes et l’impact du programme sur le développement des IP livres au sein de l’écosystème cinéma et audiovisuel est indéniable. Cet essor de l’adaptation est également mis en lumière dans le cadre d’une étude récente menée par le CNL en lien avec la SCELF.

Cette étude a démontré qu’entre 2015 et 2021, les adaptations d’œuvres littéraires sorties en France ont progressé de 28 %, portées notamment par l’audiovisuel, en particulier par les séries.

Le livre est plus que jamais prescripteur de tendances et la déclinaison du programme Shoot the Book! sous le prisme de la série, en collaboration avec le Festival Séries Mania et Séries Mania Forum, s’impose aujourd’hui comme une évidence pour la SCELF et les éditeurs qu’elle représente.