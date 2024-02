Plus de 60 autrices réunies pour le Salon du Livre Féministe 2024

Le Merci Simone Club se fait l'écho de la pluralité des féminismes, invitant à transcender les barrières virtuelles pour des rencontres authentiques via divers événements, qui ont pour but de valoriser la richesse et l'énergie de la réflexion féministe moderne. C'est donc dans sa suite que s'inscrit le Salon du Livre Féministe

Après deux éditions, en 2021 et 2022, organisées grace au soutien de la Librairie des Femmes qui accueillait l'événement, le Salon du Livre Féministe prend de l'ampleur et se tiendra au Ground Control à Paris le samedi 2 mars 2024, pour sa troisième édition.

L'objectif est de rassembler plus de trente maisons d'édition féministes engagées et plus de soixante autrices qui viendront débattre et rencontrer leur lectorat. Cette journée mettra à l'honneur la littérature féminine, avec plus de 3 000 titres disponibles au stand de la Librairie des Femmes. Des discussions enrichissantes sur l'univers du livre et du féminisme, ainsi que des séances de dédicaces, jalonneront cette journée :

13h00 - 13h45 - Animée par Soisic Belin

Les Femmes ont le droit d'avoir faim, avec Lauren Malka, autrice de Mangeuses, Annie Chemla, autrice de Nous l’avons fait : Récit d’une libération féministe, et Ludivine Gaillard, autrice d’Imparfaites.

14h00 - 14h45 - Animée par Soisic Belin

La sexualité féministe existe-elle dans la vraie vie ? Avec Ivo Da Silva du compte Instagram Coeurnichons, auteur du Fucking Guide du love, la journaliste Flore Cherry, autrice de Matriarchie, et Delphine Leclerc, autrice de Comment est-ce qu'on va recoudre ça ?

15h00 - 15h45 - Animée par Julia Pietri

Cassons les codes de l’illustration jeunesse, grand entretien avec l'illustratrice Tiffany Cooper

16h00 - 16h45 - Animée par Julia Pietri

Et si on parlait de colère créatrice, que faire de ses blessures ? Grand entretien avec la réalisatrice et comédienne Andréa Bescond, autrice de Chatouilles et Une simple histoire de famille

17h00 - 17h45 - Animée par Julia Pietri

Plus écoutées mortes que vivantes, dénonçons les violences conjugales, grand entretien avec Judith Chemla, comédienne et autrice de Notre silence nous a laissées seules

18h00 - 18h45 - Animée par Florence Grisi

Les Femmes aussi ont une Histoire. Podcast en live avec Femme d’Avenir par Florence Grisi, Laurence Faron, fondatrice de la maison d’édition jeunesse féministe Talents Hauts, Aurore Evain, autrice et l'historienne Mathilde Larrere.

20h00 - 20h30 Live musical

Le cunnilingus est-il un baiser ? Showcase musical de la poétesse et chanteuse Fia Maureen Kakou, autrice des Mots de feu.

Plus d'informations concernant la programmation et les autrices présentes sont disponibles sur le site internet. Il est aussi possible de réserver gratuitement sa place pour le festival à cette adresse.