Éric Fottorino, Frédéric Pillot et Frank Pé à l'honneur du Livre à Metz 2024

Ce rendez-vous de trois jours sera l'occasion de débats riches et de partages autour du thème Gare aux apparences, explorant le langage et la quête de vérité à travers la littérature et le journalisme. Il nous engage à réfléchir sur la complexité des discours, l'art de manier les mots et de déchiffrer la réalité dans l'abondance d'informations quotidiennes.

Un programme riche

Les invités d'honneur seront cette année le journaliste et écrivain Éric Fottorino, l'illustrateur jeunesse Frédéric Pillot, et Frank Pé, dessinateur de bandes dessinées.

Le festival accueillera par ailleurs, entre autres, les auteurs Valérie Zénatti, André Markowicz, Sylvain Prudhomme, Ryoko Sekiguchi, Hervé Brusini, Angélique Villeneuve, Anni Kyotömäki, François Ernenwein, Frank Courtès, Naëlle Charles, Éric Bonnargent, David Le Bailly, Léna Ghar, Arthur Dreyfus, Patricia Allémonière...

Au programme :

Grand Entretien avec Boualem Sansal

Rencontre-lecture du roman Mon enfant, ma sœur (Gallimard, 2023), d’Éric Fottorino

Discussion autour du complotisme avec Rudy Reichstadt et Christophe Deloire

Discussion autour du roman noir avec Sophie Loubière et Karim Miské

Rencontre avec Tania de Montaigne et Manu Causse autour de la thématique inventer ou contourner le langage

Rencontre autour des non-dits dans le couple avec Dominique Barbéris et Jérôme Aumont

Expositions jeunesse et BD et rencontres avec nos invités d’honneur Frank Pé et Frédéric Pillot

Le festival se distingue enfin par la remise de quatre prestigieux prix littéraires : pour commencer, le Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange, centré sur la littérature générale, qui bénéficie du soutien du Département de la Moselle.

Pour la littérature jeunesse, le Prix Graoully est parrainé par Batigère Grand Est, quand la Chambre des notaires de la Moselle décerne le Prix Marianne, mettant en lumière des œuvres qui incarnent des valeurs républicaines et citoyennes.

Enfin, la 4e édition du prix littéraire Frontières-Léonora Miano, organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région, qui avait récompensé l'année dernière Dima Abdallah.

L'affiche du Livre à Metz - Littérature et Journalisme 2024 :

Crédits photo : Le Livre à Metz