Pascal Vandenberghe, PDG des librairies Payot, annonce son départ

Désireux de bénéficier de son droit à la retraite, Pascal Vandenberghe (1959) aura marqué de son empreinte et de son dynamisme Payot. Directeur Général depuis 2004 (14 librairies de références en Suisse romande), il développe dès 2009 la franchise Nature & Découvertes (7 points de vente) en Suisse. Puis, il se porte acquéreur de la Société en 2014 en la rachetant au Groupe Lagardère afin d’assurer à l’enseigne un destin serein et indépendant.

Pascal Vandenberghe déclare : « Je ne quitte pas Payot, car l’entreprise fait partie de ma vie depuis 20 ans. Mais je quitte mes fonctions dirigeantes pour me consacrer à d’autres projets - toujours autour du livre - moins engageants. Je remercie tous les collaborateurs de l’entreprise, mais aussi tous les lecteurs et nos partenaires qui nous font confiance depuis des décennies. »

Yves Cuendet, pour le CA : « Nous remercions Pascal Vandenberghe pour son engagement, son audace et son esprit entrepreneurial. Grâce à lui, Payot SA est restée une entreprise suisse, indépendante et forte dans un marché très complexe. Il a été le porte-drapeau non seulement de Payot Libraire, mais de tout le monde du livre en Suisse romande qu’il a incarné avec passion. »

Acteur engagé, libre penseur et entrepreneur, Pascal Vandenberghe a non seulement développé le réseau physique de l’enseigne et son pendant informatique e-Payot, mais il a aussi été à l’initiative de l’Association Florides helvètes qui a racheté la collection « Poche Suisse » des Éditions l’Age d’Homme. Très actif dans le débat public et politique (il a notamment publié Le Funambule du livre, Éditions de L’Aire, Vevey, 2021), il n’a eu de cesse de défendre le paysage du livre en Suisse.

Le Conseil d’Administration le remercie pour son engagement sans faille, salue un parcours exceptionnel et une intelligence parfois caustique, mais cherchant toujours l’excellence et regrette, tout en la respectant, sa décision.

Le Conseil d’administration se réjouit de voir la nouvelle Direction reprendre le flambeau et développer l’entreprise dans l’esprit qui l’anime de promouvoir le livre en Suisse romande pour le plus grand bénéfice des lecteurs et de la culture en général.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0