Printemps des poètes : à la défense de Sylvain Tesson

Le texte pétitionnaire dénonçait donc l’avènement d’une « icône réactionnaire », comme représentant de la manifestation que mène Sophie Nauleau, la directrice artistique. Malgré nos multiples relances, cette dernière n’a pas répondu à nos demandes de réaction. Sur Facebook, l’événement poursuit ses annonces de rencontres comme si de rien n’était, alors qu’au-dehors, la polémique a enflé comme rarement : des années que la poésie n’avait pas soulevé les foules ni attisé les passions de la sorte.

Enfin, la poésie… On comprend bien qu’il s’agit plus de positions politiques, prêtées ou confirmées qui sont en jeu dans cette tribune.

« Nous alertons sur le fait que la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes 2024, loin d’être contingente, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l’extrême-droite dans les sphères politiques, culturelles, et dans l’ensemble de la société. En fermant les yeux sur ce dont cet écrivain est le nom, la directrice Sophie Nauleau et son conseil d’administration témoignent de cette normalisation au sein des institutions culturelles, que nous rejetons fermement. » – Tribune contre la nomination de Sylvain Tesson

L’écrivain, seul contre tous ? Non point : les signataires sont taxés de souffler une de wokisme. Et de susciter l’ironie des uns, comme Denis Olivennes, président d’Editis : « Je crois qu’il faut bannir des manuels scolaires Chateaubriand, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Valery et tant d’autres encore, tous écrivains, tous réactionnaires, comme Sylvain Tesson, brûler leurs livres et puis, pour contrôler l’avenir, établir un ministère de la vérité », lance-t-il sur Twitter.

Attaqué sur des motifs politiques, voici l’écrivain voyageur défendu alors logiquement par des figures politiques : Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, fait part de sa solidarité sans réserve : « Donc voilà où nous en sommes dans la France des Lumières, de la raison et de l’esprit libre : une pétition contre un écrivain de grand talent, l’exclusion sectaire d’une plume aventureuse. Soutien total à Sylvain Tesson, poète de notre monde. »

De même que la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, dont les termes ne sont pas moins forts : « Au pays de la liberté d’expression, une police de la pensée croit pouvoir décréter qui est autorisé à parler et qui ne l’est pas. C’est inacceptable. Les mots posés par Sylvain Tesson sur la marche du monde et notre temps sont précieux. Soutien total à lui face à cette cabale. »

Son homologue de la Région des Hauts de France, Xavier Bertrand, assure à « Sylvain Tesson, auteur incarnant admirablement l'amour de la langue française, face au sectarisme et à une cabale scandaleuse » son soutien également. Deux figures Les Républicains, sans oublier que le locataire de Bercy fut également l’un des membres de ce parti.

Éric Ciotti, maire de Nice et président de Les Républicains, ne dit pas autre chose, en prenant le parti de « [l’]immense écrivain et baroudeur, attaqué injustement par la bien-pensance. Cette tribune est ridicule et traduit la longue dérive de la Gauche vers le wokisme ».

À gauche, Michaël Delafosse, est l’une des rares voix à se faire entendre : « La France est un pays de libertés ; celle des artistes, des écrivains, des programmateurs et des poètes sont donc nos libertés : nous devons les chérir. La « cancel culture» est un appauvrissement de l’esprit, un sectarisme, une négation de la diversité du génie humain. Respect pour Sylvain Tesson. »

La ministre de la Culture, Rachida Dati, n’a manifestement pas eu le temps de s’emparer du sujet et pour l’heure, est restée silencieuse. Sa prédécesseure, Rima Abdul-Malak, victime de la malédiction qui plane sur les locataires de Valois – 2 ans maximum de durée de vie – n’a pas non plus donné de la voix. Elle avait pourtant monté le Rima poésie club, en décembre 2023, peu de temps avant d’être exclue du gouvernement : son avis compterait…

Mais la députée de Paris, cofondatrice de En Marche, Astrid Panosyan-Bouvet, intervient : « S’opposer à la nomination de Sylvain Tesson parrain du “printemps des poètes” au motif qu’il serait réactionnaire ? Qu’auraient dit ces garants de la “bonne pensée” de philosophes comme Hannah Arendt ou Simone Weil ? Comme l’impression de vivre ds un roman de Ph.Roth ou Kundera. »

Alors oui, quelques figures littéraires comme Baptiste Beaulieu ou Chloé Delaume comptent parmi les adhérents au texte, mais dans l’industrie du livre on hésite : « Cela manque d’éditeur de renom, pour donner du poids à ce texte », estime l’un d’eux. « Le texte a quelque chose de maladroit, d’un peu adolescent : à combattre sur plusieurs fronts, leurs arguments sont faciles à retourner contre eux », nous précise un autre. Aucun des deux n’a ainsi souhaité prendre part à la tribune.

Mais surtout, plusieurs lecteurs ont bien noté la confusion originale : on prêtait à Sylvain Tesson d’avoir préfacé un texte de Jean Raspail, Le Camp des saints, texte revendiqué par une partie de l’extrême droite comme visionnaire. Il s’agissait en réalité du’n recueil de textes, Là-bas, au loin, si loin, réunissant des écrits rêveurs et nostalgiques — un goût partagé avec l’écrivain contemporain. « Quand on veut attaquer un Sylvain Tesson, on ne commet pas ce type d’erreur », pointe un libraire. « Ça décrédibilise l’ensemble et manque de sérieux, de vérification… donc de fiabilité. »

Adeline Baldacchino, magistrate, romancière et poète, l’affirme dans Marianne : « En revanche, la pétition exigeant la censure n’a rien de politique au sens noble du terme – elle ne construit pas un mouvement, elle affiche une détestation. Elle ne manifeste pas un droit, sinon celui au dégoût. Elle fait œuvre de police. Elle est au mieux inoffensive, au pire nocive. »

On en serait donc là. L’intéressé, pour sa part, n’a pas réagi.

Crédits photo : France 5 - La Grande Librairie