Lorraine Fouchet : "Les écrivains ont une complicité impalpable"

J’ai animé un atelier d’écriture, à Paris, il y a un an, c’était flippant, excitant, chronophage. J’étais enthousiaste à l’idée de partager ma passion. Ce mois et demi a été riche d’émotions, une expérience humaine incroyable et forte, j’ai donné et reçu autant, je ne m’y attendais pas.

J’ai gardé l’idée de l’atelier, en le transposant à l'île bretonne de Groix pour mon livre.

Pourquoi ?

Parce que Groix, un caillou de 14 kilomètres carrés posé au milieu de l’océan, est le juste endroit de ma vie. Les rires y sont profonds et les larmes salées. Arriver dans l’île est chaque fois un soulagement, la quitter m’est un déchirement. La nuit le ciel est un caban piqueté d’étoiles. Depuis vingt ans, j’ai vu cette terre changer, mais elle reste unique et magnifique.

Je n’ai pas voulu m’inspirer des histoires persos de mes compagnons d’écriture, elles leur appartiennent. Pourtant, le passé, transposé, de l’un d’eux, s’est faufilé dans mes pages.

J’ai inventé Daniel, petit garçon juif dont la famille est prise dans la rafle du Vel d’hiv en juillet 42, puis exterminée à Auschwitz. Il est sauvé par sa nounou bretonne qui le cache à Groix. Puis il retourne dans l’île à 86 ans pour l’atelier. J’ai eu 6 ans, et j’en aurai un jour j’espère 86, mais je suis une femme, née bien après la guerre. Pourtant, l’espace de 288 pages, j’ai été ce petit garçon, les yeux au ras du bastingage. Puis ce vieil homme débarquant du bateau avec sa canne. Dans l’enfance de Daniel, c’était une île de pêcheurs, avec sa flotte de thoniers dundees, les hommes partaient en mer des mois, il restait les femmes, les enfants, les vieillards et le recteur. Aujourd’hui, il n’y a plus de thoniers, l’île vit du tourisme.

Si vous vous promenez à Groix près du village de Quéhello, vous tomberez sur une stèle avec la plaque « 12 août 1943, ils ont vu Groix pour la dernière fois, ne les oublions pas » et cinq noms, dont celui du pilote de l’avion allié, un Wellington, qui s’est écrasé : Edmund Daniel Fogden, Australien, 24 ans. Il sourit sur la photo sur Internet, pour lui cette île française n’était qu’un point sur la carte. Je suis fille unique : enfant, je lisais tout le temps, et les héros de mes livres devenaient mes amis de papier. Alors Fogden le pilote est logiquement devenu l’ami imaginaire du Daniel de mon roman.

L’histoire tourne aussi autour d’Alix, la romancière qui a eu un fils à 20 ans, et choisi d’accoucher sous X. Elle ne s’attend pas à le voir s’inscrire à son atelier vingt ans plus tard. Je n’ai pas d’enfant, mes livres sont mes enfants littéraires. La vie n’est pas comme le tournage d’un film, on n’a qu’une seule prise. Mais pendant l’année de l’écriture de ce livre, j’ai été cette maman retrouvant son fils.

Les écrivains ont une complicité impalpable, ils jouent avec les mots et les émotions, écrire un roman c’est monter sur un grand Huit dont on ne sort pas indemne. Nous sommes frères et sœurs de plume, il y a un lien. Nous traçons des lettres sur le sable que la marée recouvre. Depuis quelques années, mon ami Damien, verrier à Groix, crée un objet poétique et délicat pour chacun de mes livres. Il y a eu une cerise de verre, puis une clef de verre, puis une plume de verre renfermant de l’eau de mer en guise d’encre, parce qu’on réécrit sa vie tous les jours à l’encre invisible. Pour ce roman, il a imaginé une plume creuse, et y a enfermé du sable et trois mots choisis aléatoirement dans une liste de dix mots. Je les ai choisis l’été dernier devant l’océan.

J’ai aimé être médecin d’urgence au SAMU de Paris, à SOS Médecins, et à travers le monde pour Europ Assistance, jusqu’à mes 40 ans, jusqu’au jour extra-ordinaire où j’ai signé le certificat de décès de Marguerite Duras. À l’époque, je voulais sauver tout le monde. Dans mes romans aujourd’hui, je sauve ou je tue qui je veux.

« Toutes les histoires ont déjà été écrites… mais pas encore la vôtre, alors foncez ! » dit Alix aux membres de son atelier. Et pas encore celle-ci. Alors j’ai foncé. Parce qu’un écrivain tient le monde au bout de sa plume, et qu’aucun verrou ne résiste à un papier et à un crayon.

Lorraine Fouchet, autrefois urgentiste, a temporairement retrouvé son rôle dans le milieu médical en contribuant aux efforts de vaccination. Elle partage sa vie entre les Yvelines et l'île de Groix.

