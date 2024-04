Nancy Huston chez “Bookmakers”, le podcast littéraire d'Arte

Tous les deux mois, le podcast Bookmakers propose un voyage au cours duquel des écrivains partagent leurs astuces d'écriture et dévoilent la manière dont leurs œuvres emblématiques ont progressivement vu le jour. Ce podcast cherche à briser le mythe de l'inspiration divine qui frapperait les auteurs, et nous rappelle que l'écriture est avant tout un métier, un artisanat.

Dans cette série de trois épisodes, Nancy Huston, autrice canadienne vivant à Paris, se confie sur son parcours et sa carrière littéraire. Elle explique d'abord avoir commencé à écrire pour canaliser ses voix intérieures et évoque les événements de son enfance qui l'ont poussée à écrire sur des familles déboussolées. Elle parle également de son admiration pour Alice au pays des merveilles et de l'influence de Roland Barthes sur son écriture.

Dans le deuxième épisode, Nancy Huston donne ses conseils pour devenir écrivain, puis aborde certains de ses thèmes de prédilection : l'infanticide, la pornographie, l'inceste et la nymphomanie. Thèmes que l'on retrouve dans son dernier roman Francia, qui suit la journée d'une prostituée transsexuelle colombienne au Bois de Boulogne. Elle parle également de certains de ses livres, comme Les Variations Goldberg, Histoire d'Omaya, Cantique des plaines et Une Adoration.

Dans le troisième et dernier épisode, Nancy Huston évoque son rapport à sa langue maternelle, l'anglais, et à sa langue d'adoption, le français. Elle parle également de sa routine quotidienne et du lien entre solitude et écriture. Enfin, elle rend hommage à Samuel Beckett et Romain Gary, avant d'aborder l'ambivalence de la mémoire et de la fiction, expliquant que nos souvenirs sont une fiction qui construit et fabule sans cesse.

Les 3 épisodes seront disponibles à partir du 17 avril sur Arte Radio, sur l'appli Radio France, et sur les plateformes de podcast.