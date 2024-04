Disparition de Katsumi Komagata, concepteur de livres pour enfants

Enfant, je jouais aux billes. Ma mère avait une petite entreprise de peinture. Mon jardin d’enfants, c’était l’atelier. J’ai vu des ouvriers faire des mélanges de peinture. Je n’avais pas de jouets spéciaux. Je me les fabriquais. - Extrait d’un entretien de 1994 avec Élisabeth Lortic et Mady Voile.

Katsumi Komagata apprend les rudiments du métier comme assistant du graphiste et affichiste Kazumasa Nagaï, participant à la création d’identités visuelles dans le domaine de la mode, notamment pour les entreprises Comme des Garçons de la styliste Rei Kawakubo et Zucca créée par le couturier japonais Akira Onozuka.

En 1977, il part pour New-York. Alors qu’il travaille pour CBS, il découvre, à la boutique du Musée d’Art Moderne, le travail de Bruno Munari, Leo Lionni ou Tara Hoban. De retour à Tokyo, il fonde son propre studio de graphisme, One Strok.

Il conçoit, à l’occasion de la naissance de sa fille, en 1989, une série de cartes qu’il augmente au fil des années et qu’il agence en une collection de dix coffrets où se déclinent jeux de pliages, de formes et de découpes, de couleurs et de contrastes propres à accompagner le développement d’un enfant, publiées, dans un premier temps en série limitée, entre 1990 et 1992, chez Kaishei sha. Suivront de très nombreux autres livres dont la diffusion exclusive en Europe sera assurée par l’association Les Trois Ourses.

Parmi ceux-ci : Ça y’est je vais naître (1995 chez One Stroke), Petit Bout (2000 chez One Stroke), Du bleu au bleu (1995 chez One Stroke), livre dont chaque page est faite d’un papier différent dans la gamme des bleus et dont les feuilles se superposent et changent de format tout au long du livre, de manière horizontale ou verticale selon son propos, Histoire d’une larme (2000 chez One Stroke), Petit arbre (2009 chez One Stroke et aux Trois Ourses), pop-up qui invite à la lecture partagée, lauréat 2009 du Concours des plus beaux livres français, mention spéciale, en 2010, dans la catégorie Fiction au Bologna Ragazzi Award.

Un livre normal a un commencement, un développement et une fin. Mais dans la vie normale, il y a des imprévus. Alors j’ai voulu détruire la forme traditionnelle du livre. […] J’ai commencé à produire ces ouvrages pour communiquer avec le bébé, mais si on considère que le bébé est une personne alors cela devrait intéresser aussi les adultes. - extrait d’un entretien de 1994 avec Élisabeth Lortic et Mady Voile

Il sera au coeur de nombreuses expositions, en musée ou en médiathèque. Celle que l’association Les Trois Ourses conçoit, en 1994, pour la Maison du livre de l’image et du son de Villeurbanne ira au Portugal, en Italie, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, en Corée et au Japon.

La Médiathèque Le Marque-page de La Norville, dans l’Essonne, mettra en place, dans ses locaux, du 25 mai au 29 juin 2024, une exposition titrée L’univers de Katsumi Komagata.

Membre influent, à compter de 1993, du Conseil de la ville de Tokyo pour l’amélioration de l’environnement pour les enfants, l’artiste contribuera à nombre d’initiatives. Il deviendra dès lors familier de la mise en place d’ateliers de découverte et de réalisation tant avec les adultes qu’avec les enfants.

En 2003 et 2004, Katsumi Komagata collabore avec le Centre Pompidou et avec les associations Les Doigts qui rêvent et Les Trois Ourses pour la conception de trois albums tactiles pour enfants malvoyants, Feuilles, Plis et plans et Montagnes. En 2004, il réalise le livre L’endroit où dorment les étoiles offert par la ville de Grenoble à tous les enfants de la ville nés dans l’année.

En 2005, il imagine Block’N Block, jouet en bois proposant cinq parallélépipèdes dont chaque face sérigraphiée permet la création de visages et de récits au gré de l’imagination. En 2005-2006, il met en place le design et la signalétique intérieure du département de pédiatrie du nouvel hôpital de Kyushu, travail pour lequel il reçoit le Prix Good design.

En 2007, il réalise le catalogue de l’exposition Da cosa nasce cosa (Une chose mène toujours à une autre) qui, au Musée d’Art Itabashi de Tokyo, célébrait le centenaire de la naissance du graphiste, designer et théoricien de l’art Bruno Munari. Il réalise, en 2010, 2011 et 2016, pour la société de jouets Djeco, en collaboration avec Christel Sadde, Les Animobiles, Des oiseaux blancs, Des oiseaux en harmonie, Des poissons en harmonie, mobiles très légers en papier découpé.

En 2014, il conçoit la scénographie et le catalogue de l’exposition consacrée à l’illustratrice et designer Iela Mari, une nouvelle fois au Musée d’Art Itabashi de Tokyo. En 2015, il réalise le livre Aller-retour, à partir des pictogrammes que le graphiste suisse Jean Widmer avait dessiné pour les autoroutes de France.

Le dessin graphique est toujours en relation avec les choses en deux dimensions et donc plat. Mon objectif est d’exprimer quelque chose en trois dimensions, derrière la platitude de l’illustration. Bien sûr, je suis intéressé par les films, parce que c’est toujours plat, mais le mouvement fait qu’on peut sentir l’air entre deux points et quand on ouvre mes cartes, on peut sentir l’air entre les deux points. Je voudrais réaliser des dessins pour faire sentir l’air, le temps et l’espace. - Extrait d’un entretien de 1994 avec Élisabeth Lortic et Mady Voile.

Crédits image : Svklimkin, CC BY-SA 4.0